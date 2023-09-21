«МЮ» пропустил 4 гола в матче ЛЧ 2-й раз в истории. Было 0:4 с «Барсой» при Фергюсоне в 1994-м
«Манчестер Юнайтед» пропустил 4 мяча в Лиге чемпионов во 2-й раз в своей истории.
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «МЮ» уступил «Баварии» со счетом 3:4.
Ранее «Манчестер Юнайтед» лишь один раз пропустил 4 мяча в матче ЛЧ – это произошло 2 ноября 1994 года. Тогда команда под руководством Алекса Фергюсона проиграла «Барселоне» со счетом 0:4.
«МЮ» впервые с 1978-го пропустил 3+ гола в 3 матчах подряд
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