«МЮ» пропустил 4 гола в матче ЛЧ 2-й раз в истории. Было 0:4 с «Барсой» при Фергюсоне в 1994-м

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Манчестер Юнайтед» пропустил 4 мяча в Лиге чемпионов во 2-й раз в своей истории.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «МЮ» уступил «Баварии» со счетом 3:4.

Ранее «Манчестер Юнайтед» лишь один раз пропустил 4 мяча в матче ЛЧ – это произошло 2 ноября 1994 года. Тогда команда под руководством Алекса Фергюсона проиграла «Барселоне» со счетом 0:4.

«МЮ» впервые с 1978-го пропустил 3+ гола в 3 матчах подряд

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18 комментариев

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Ебздрогыч
Ну некоторые от Баварии и 8 получали, так что 4 это немного еще
+36
-12
+24
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Ложный Латераль
Ответ Ебздрогыч
Ну некоторые от Баварии и 8 получали, так что 4 это немного еще
Главное не пропустить 8)
+20
-1
+19
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Роман
Ответ Ебздрогыч
Ну некоторые от Баварии и 8 получали, так что 4 это немного еще
Если бы не твой ник, я подумал что это интервью 7Хага после матча с Баварией.
+16
-5
+11
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Дмитрий Якушевич
Каждый новый тренер мю обязан переписать какой-то рекорд из 20го века
+10
0
+10
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Muhammad Juraev
Ответ Ебздрогыч
Ну некоторые от Баварии и 8 получали, так что 4 это немного еще
Некоторые от Барселоны 6 получали, так что 4 это не много)
+3
0
+3
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VuNePonimaete
Ответ Ложный Латераль
Главное не пропустить 8)
"не дадим им забить 9! " - самая легендарная фраза Пике😂
+5
-3
+2
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Today I feel Qatari
Верните Уле. Сил больше нет смотреть на это лысое позорище и его навезенных по блату поленьев
+4
-3
+1
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The Best
Ответ Роман
Что не матч, то рекорд 7Хага. Даже Френки в Челси не так часто их ставил.
Потому что Френки брали как затычку на пару матчей,второе тупое решение от нового руководства Челси в прошлом сезоне
+2
-1
+1
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llolishe
А когда Деле Алли в памперсах бегал за МК ДОНС 4-0 громили Манчестер Юнайтед кто тогда тренер был?
Знаю что другой турнир
А Ферги и Атлетику Бильбао проигрывал
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eRo
я даже не думал, что после Мойеса, Ван Галя и лысой шалашовки у МЮ остались ещё не переписанные рекорды)))))
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Заур Алиев
Довольно любопытный факт, учитывая что МЮ никогда особо не славился надёжной оборонной
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Vladislav Gryzlov
Пару дней назад видел комментарий болельщика МЮ, что обвинение Тен Хага в схеме по покупке игроков с помощью сына агента, это хороший знак. Дескать, что это как было у Фергюсона когда-то, а значит вот-вот попрёт. Так что, эти четыре пропущенных просто ещё одно "благостное знамение".)
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Фут.Боль
Ответ Роман
Если бы не твой ник, я подумал что это интервью 7Хага после матча с Баварией.
Вот интересно, почему после Ливерпуля он 7Хаг, а Сетьен так и не стал Эйчтьен.Где справедливость!
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Velirpa
Ответ Ебздрогыч
Ну некоторые от Баварии и 8 получали, так что 4 это немного еще
Маню в порядке, бгг
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