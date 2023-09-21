У «МЮ» 18 поражений в 35 гостевых матчах за полтора года. Лишь у одного клуба АПЛ больше за это время

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Лишь один клуб АПЛ за последние полтора года чаще проигрывал в гостях, чем «МЮ».

Вчера «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Баварии» (3:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Теперь у «Ман Юнайтед» 18 поражений в 35 последних гостевых матчах во всех турнирах при 13 победах и 4 ничьих. Этот отрезок начался в марте 2022 года.

С тех пор лишь одна команда, по-прежнему выступающая в АПЛ, потерпела больше гостевых поражений. Это «Вест Хэм», проигравший 20 матчей на выезде.

23 сентября «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Бернли» в рамках 6-го тура АПЛ.

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37 комментариев

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Ulukbek Kiyazov
Тен Хаг бьёт рекорд за рекордом! Горжусь таким тренером!
+24
-4
+20
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#SharkTeam
Бернли выиграет наверно
+18
-3
+15
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QWertY
Мне нечего было делать и я начал пролистывать прошлые посты про Артету. Почитайте комменты)

1) https://m.sports.ru/football/1109006876-mikel-arteta-nyukasl-byl-v-10-raz-luchshe-arsenala-my-sygrali-i-blizko.html?sl=1

2) https://m.sports.ru/football/1100674073-arsenal-poslednij-v-apl-po-itogam-tura-tottenxem-pervyj-eto-sluchilos-.html?sl=1

3) https://m.sports.ru/football/1100634446-arsenal-proigral-vse-3-matcha-apl-s-obshhim-schetom-09-i-idet-posledni.html?sl=1
+12
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SergioRamos92
А Сульшер если не ошибаюсь
Наоборот,на выезде почти не проигрывал или проигрывал редко
А дома часто сливал всем подряд
Надо на домашние матчи Тен Хага ставить
А на выездные Сульшера
+8
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+8
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Иван Лапин
Ответ Dexter Morgan
Роналду по фактам всё рассказал про нынешний МЮ. Надеюсь, что уже до всех дошло, что Тен Хаг вообще не тренер. При Тен Хаге умудрились не только в плане результатов облажаться, так ещё и от легенд клуба избавились.
Не, на соседних ветках фаны обвиняют всех, кроме тен хага. Ужас. Ну какие фанаты, такие и результаты
+11
-4
+7
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enechipo
Ответ QWertY
Мне нечего было делать и я начал пролистывать прошлые посты про Артету. Почитайте комменты) 1) https://m.sports.ru/football/1109006876-mikel-arteta-nyukasl-byl-v-10-raz-luchshe-arsenala-my-sygrali-i-blizko.html?sl=1 2) https://m.sports.ru/football/1100674073-arsenal-poslednij-v-apl-po-itogam-tura-tottenxem-pervyj-eto-sluchilos-.html?sl=1 3) https://m.sports.ru/football/1100634446-arsenal-proigral-vse-3-matcha-apl-s-obshhim-schetom-09-i-idet-posledni.html?sl=1
Правильный экскурс в историю. Только надо учесть, что есть категория комментаторов, которые всегда только срут. А есть всё-таки трезвомыслящие болельщики. Вот именно вторые наблюдали прогресс Арсенала. А теперь - есть ли прогресс у МанЮ? Я лично его не вижу.
Но сравнение хейтов - верное.
+10
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Alexander Yavriantz
Надо взять обратно Оле помощником тренера для гостевых игр.
+5
-1
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Waititi
Зато вратарь умеет играть ногами. 🤣🤣🤣
+6
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QWertY
Ответ enechipo
Правильный экскурс в историю. Только надо учесть, что есть категория комментаторов, которые всегда только срут. А есть всё-таки трезвомыслящие болельщики. Вот именно вторые наблюдали прогресс Арсенала. А теперь - есть ли прогресс у МанЮ? Я лично его не вижу. Но сравнение хейтов - верное.
Я лично вижу прогресс, вижу как команда старается высоко встречать соперника, старается выходить из обороны исключительно через пас. И это получается, вот только отрезками.
У команды огромные проблемы с физухой(кстати, тогда Артету за это тоже обсирали, типа Арсенал во всех матчах мертвый).
+10
-6
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Ramin Mamedov
так у МЮ и матчей наверно проведено больше всех, не?)
+3
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Rick Sorkin
Ответ Sergey Kuznetsov
винка 49%, считаю достойный результат
13 побед из 35 это не 49%
+2
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Sergey Kuznetsov
винка 49%, считаю достойный результат
+4
-3
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Андрей Алешин
у Вэст Хэма при этом даже Евротрофей есть))
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SegaYasch
Ответ Ramin Mamedov
так у МЮ и матчей наверно проведено больше всех, не?)
Зачем об этом упоминать?
Эффект же другой будет тогда)
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Tayger
Если бы Сульшер руководил командой в гостевых матчах, а Тен Хаг в домашних, то МЮ был бы лучшей командой мира
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Александр Белов
Ответ Ulukbek Kiyazov
Тен Хаг бьёт рекорд за рекордом! Горжусь таким тренером!
В любом нормальном клубе тренер ушёл бы после 0:7 от принципиального соперника, ну или руководство бы убрало, а тут только посочувствовать остаётся
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bibendum
Нужно больше трансферов из Эреюедивизи, желательно из Аякса. Ещё не все кенты пристроены
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Elik1989
Ответ QWertY
Я лично вижу прогресс, вижу как команда старается высоко встречать соперника, старается выходить из обороны исключительно через пас. И это получается, вот только отрезками. У команды огромные проблемы с физухой(кстати, тогда Артету за это тоже обсирали, типа Арсенал во всех матчах мертвый).
Все верно и для вытяжек из старых статей выше тоже весьма подходящее время. Сначала парафинят тренера и игроков, а потом "молятся" на них.
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Dexter Morgan
Ответ Иван Лапин
Не, на соседних ветках фаны обвиняют всех, кроме тен хага. Ужас. Ну какие фанаты, такие и результаты
Ну их проблемы. Если бы я был фанатом МЮ, то не был бы так лоялен к Тен Хагу. Мне просто грустно видеть, что некогда легендарный клуб в посмешище превратился. Ну а Тен Хаг ещё сильнее тянет клуб на дно. Глейзерам плевать на МЮ.
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Я Гражданин Мира
Ответ Dexter Morgan
Роналду по фактам всё рассказал про нынешний МЮ. Надеюсь, что уже до всех дошло, что Тен Хаг вообще не тренер. При Тен Хаге умудрились не только в плане результатов облажаться, так ещё и от легенд клуба избавились.
Я до сих пор не понимаю почему после этого интервью многие полили грязью Роналду.
В чём он был не прав?
В нашем мире нельзя говорить правду, надо проста лицемерит.
Такие люди больше нравится обществу к сожалению
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Акира_1
Ответ TFP_Sports
Снимайте лысого шарлатана
Ему нужно ещё время, возможно, ещё одно трансферное окно для покупки игроков Аякса, чтоб построить свою команду.
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Тиджани Бабангида
Главное что Тен Хаг спокоен и уверен в будущем
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