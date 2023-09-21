У «МЮ» 18 поражений в 35 гостевых матчах за полтора года. Лишь у одного клуба АПЛ больше за это время

Лишь один клуб АПЛ за последние полтора года чаще проигрывал в гостях, чем «МЮ».

Вчера «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Баварии» (3:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Теперь у « » 18 поражений в 35 последних гостевых матчах во всех турнирах при 13 победах и 4 ничьих. Этот отрезок начался в марте 2022 года.

С тех пор лишь одна команда, по-прежнему выступающая в , потерпела больше гостевых поражений. Это « », проигравший 20 матчей на выезде.

23 сентября «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Бернли» в рамках 6-го тура АПЛ.

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch