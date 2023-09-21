У «МЮ» 18 поражений в 35 гостевых матчах за полтора года. Лишь у одного клуба АПЛ больше за это время
Лишь один клуб АПЛ за последние полтора года чаще проигрывал в гостях, чем «МЮ».
Вчера «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Баварии» (3:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Теперь у «Ман Юнайтед» 18 поражений в 35 последних гостевых матчах во всех турнирах при 13 победах и 4 ничьих. Этот отрезок начался в марте 2022 года.
С тех пор лишь одна команда, по-прежнему выступающая в АПЛ, потерпела больше гостевых поражений. Это «Вест Хэм», проигравший 20 матчей на выезде.
23 сентября «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Бернли» в рамках 6-го тура АПЛ.
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1) https://m.sports.ru/football/1109006876-mikel-arteta-nyukasl-byl-v-10-raz-luchshe-arsenala-my-sygrali-i-blizko.html?sl=1
2) https://m.sports.ru/football/1100674073-arsenal-poslednij-v-apl-po-itogam-tura-tottenxem-pervyj-eto-sluchilos-.html?sl=1
3) https://m.sports.ru/football/1100634446-arsenal-proigral-vse-3-matcha-apl-s-obshhim-schetom-09-i-idet-posledni.html?sl=1
Наоборот,на выезде почти не проигрывал или проигрывал редко
А дома часто сливал всем подряд
Надо на домашние матчи Тен Хага ставить
А на выездные Сульшера
Но сравнение хейтов - верное.
У команды огромные проблемы с физухой(кстати, тогда Артету за это тоже обсирали, типа Арсенал во всех матчах мертвый).
Эффект же другой будет тогда)
В чём он был не прав?
В нашем мире нельзя говорить правду, надо проста лицемерит.
Такие люди больше нравится обществу к сожалению