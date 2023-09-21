Модрич и Кроос недовольны положением в «Реале» и хотят вернуть себе важную роль на поле (Relevo)
Лука Модрич и Тони Кроос недовольны своим положением в «Реале».
В этом сезоне оба футболиста потеряли статус игроков основы и нередко появляются на поле со скамейки запасных.
Как пишет Relevo, руководство хочет, чтобы Карло Анчелотти больше доверял молодым игрокам и сокращал игровое время Крооса и Модрича, так как нынешний сезон – ключевой для перестройки и смены поколений в «Реале».
Модрич не удовлетворен статусом «обычного» игрока. Он хочет играть важнейшую роль в команде. С момента начала предсезонки Лука уже несколько раз беседовал с Анчелотти на эту тему.
Вокруг Крооса сложилась несколько иная ситуация, однако он, как и Модрич, хочет вернуть себе статус незаменимого игрока. В прошлом году он всерьез думал о завершении карьеры, но решил продлить контракт с «Реалом» на год, так как надеялся, что продолжит играть решающую роль.
«Он хочет быть тем, кто уйдет из футбола, а не тем, из кого уйдет футбол», – говорили в «Реале» по поводу раздумий Крооса о продолжении карьеры.
И Модрич, и Кроос хотят вернуть себе статус важнейших игроков полузащиты, несмотря на рост молодых игроков.
В этом сезоне Модрич сыграл почти в два раза меньше минут, чем на этом же отрезке прошлого сезона – 242 против 406. Аналогичная ситуация и у Крооса – в этом сезоне он провел на поле 278 минут, в прошлом – 438.
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А два - думаю, с обоими это оговаривалось при продлении контрактов, что они потихоньку будут уходить на замену и больше служить моральным примером молодежи.
Если недовольство и есть, то скорее по неукомплектованности состава.