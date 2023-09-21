Модрич и Кроос недовольны положением в «Реале» и хотят вернуть себе важную роль на поле (Relevo)

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Тони Кроос Футбол

Лука Модрич и Тони Кроос недовольны своим положением в «Реале».

В этом сезоне оба футболиста потеряли статус игроков основы и нередко появляются на поле со скамейки запасных.

Как пишет Relevo, руководство хочет, чтобы Карло Анчелотти больше доверял молодым игрокам и сокращал игровое время Крооса и Модрича, так как нынешний сезон – ключевой для перестройки и смены поколений в «Реале». 

Модрич не удовлетворен статусом «обычного» игрока. Он хочет играть важнейшую роль в команде. С момента начала предсезонки Лука уже несколько раз беседовал с Анчелотти на эту тему.

Вокруг Крооса сложилась несколько иная ситуация, однако он, как и Модрич, хочет вернуть себе статус незаменимого игрока. В прошлом году он всерьез думал о завершении карьеры, но решил продлить контракт с «Реалом» на год, так как надеялся, что продолжит играть решающую роль.

«Он хочет быть тем, кто уйдет из футбола, а не тем, из кого уйдет футбол», – говорили в «Реале» по поводу раздумий Крооса о продолжении карьеры.

И Модрич, и Кроос хотят вернуть себе статус важнейших игроков полузащиты, несмотря на рост молодых игроков.

В этом сезоне Модрич сыграл почти в два раза меньше минут, чем на этом же отрезке прошлого сезона – 242 против 406. Аналогичная ситуация и у Крооса – в этом сезоне он провел на поле 278 минут, в прошлом – 438.

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37 комментариев

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vzi
Желтый гундеж - раз.
А два - думаю, с обоими это оговаривалось при продлении контрактов, что они потихоньку будут уходить на замену и больше служить моральным примером молодежи.
+36
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+32
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corazón blanco
Вранье, они сами все прекрасно понимали, когда продлевали контракт еще на год, что будут меньше играть. Тем более Модрич об этом говорил в интервью и относится к этому с пониманием. Они большие профессионалы, тем более когда выходят на поле - отрабатывают на 100%.
+33
-8
+25
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Moscwow
Ответ ivan Morozov 20
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Да уж получше американского пешехода
+23
-6
+17
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Рустам Темирчиев
Желтый гундеж
+24
-7
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Пикачу82
Это кому они об этом сказали?
+8
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Yubaba
При всей любви к Реалу, и конкретно Луке... Ну, матчи прошлой лч прекрасно показали, что он уже не тянет. В матче с МС это прям бросилось в глаза. Так что я за перестройку)
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Данияр Жумабекович
Ответ ivan Morozov 20
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стометровку за день пробежать можешь?
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6tspey7tb5
Они хоть перед тем как печатать такую статью посмотрели бы на игру Реала. Все начинается и заканчивается на плечах этих двух игроках. Вся игра привязаны к ним.
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Arti22
Старость не в радость
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Pb-SE
Скоро интервью Моргану дадут
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Угараю_с_вас
Ответ vzi
Желтый гундеж - раз. А два - думаю, с обоими это оговаривалось при продлении контрактов, что они потихоньку будут уходить на замену и больше служить моральным примером молодежи.
Они еще могут быть примером на поле и принести пользу команде, да и сезон длинный и игр много, свое время получат, но их время уходит, надо больше наигрывать уже молодежь
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Pertinax Gandi
Пора ребятам в Аравию.
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Рашпель793
Что-то очень слабо верится в то, что они там бухтят. Уж наверняка заранее с ними такое обговаривалось. Да и Тони с Лукой не глупцы, видят же, что у них есть молодые сменщики и наверняка опытом делятся.
Если недовольство и есть, то скорее по неукомплектованности состава.
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Raul14
Ответ Пикачу82
Это кому они об этом сказали?
просто у этих журналюгов микрофоны скрытые везде
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Пантелеймон Греходоводов
Модрич становится обузой - зарплата с отдачей уже ну никак не совпадают.Тут ведь как :,, И продать не продашь и содержать дорого ! Может сейчас поймут что Кросса сливать пора пока не получилось как с Модричем .
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Blue Monster
Туфта, Кросс и сейчас решает, а Модричу 38 и он вроде синдромом Роналду не страдал
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rooney pers
Ответ ivan Morozov 20
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Пешеход. И не говори. В его возрасте другие пробегают по 100 км. Я понимаю, если бы он старый был. Позорище ему!!!
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Davron Mamadzhanov
Ответ ivan Morozov 20
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иван морозов сморозил дичь
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CJ7
Если они нашли молодильные яблоки, то пожалуйста
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songbilong
Ответ Davron Mamadzhanov
иван морозов сморозил дичь
так-то он отморо..к
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мистер бин
От Крооса больше пользы в атаке, чем от двух французов.
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Артём Поддубный
я понимаю конечно, что перестройка и смена поколений, но слишком мало игрового времени, слишком. как молодёжь должна учиться, если Кросс и Модрич постоянно на банке.
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Антон Орехов
Лука и Тони молодёж учат на тренировках ,а вы тут дичь пишите.
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Ophiomorph
Слабо верится, учитывая, что и Лука и Тони говорили прямо противоположное сами.
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LIBerly
Отцы и дети
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