Модрич и Кроос недовольны положением в «Реале» и хотят вернуть себе важную роль на поле (Relevo)

Лука Модрич и Тони Кроос недовольны своим положением в «Реале».

В этом сезоне оба футболиста потеряли статус игроков основы и нередко появляются на поле со скамейки запасных.

Как пишет Relevo, руководство хочет, чтобы больше доверял молодым игрокам и сокращал игровое время Крооса и Модрича, так как нынешний сезон – ключевой для перестройки и смены поколений в «Реале».

Модрич не удовлетворен статусом «обычного» игрока. Он хочет играть важнейшую роль в команде. С момента начала предсезонки уже несколько раз беседовал с Анчелотти на эту тему.

Вокруг Крооса сложилась несколько иная ситуация, однако он, как и Модрич, хочет вернуть себе статус незаменимого игрока. В прошлом году он всерьез думал о завершении карьеры, но решил продлить контракт с « » на год, так как надеялся, что продолжит играть решающую роль.

«Он хочет быть тем, кто уйдет из футбола, а не тем, из кого уйдет футбол», – говорили в «Реале» по поводу раздумий Крооса о продолжении карьеры.

И Модрич, и Кроос хотят вернуть себе статус важнейших игроков полузащиты, несмотря на рост молодых игроков.

В этом сезоне Модрич сыграл почти в два раза меньше минут, чем на этом же отрезке прошлого сезона – 242 против 406. Аналогичная ситуация и у Крооса – в этом сезоне он провел на поле 278 минут, в прошлом – 438.

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