Джуд Беллингем: «5-й номер – дань уважения величию Зидана, я им восхищаюсь. Рядом с Модричем и Кроосом буду как губка – начну их раздражать через неделю, наверное»

Джуд Беллингем объяснил, почему взял 5-й номер в «Реале».

«Я уже много раз говорил, что восхищаюсь . Я не пытаюсь стать таким же, как он, стараюсь просто быть самим собой, но это определенно дань уважения тому, насколько великим он был.

– потрясающий тренер. Поражает то, чему я научусь в этой команде, особенно благодаря игре с и . Мне пойдут на пользу их понимание игры, то, как они играют, их опыт. Я буду словно губка рядом с ними, пытаясь впитать все, что они дают. Через неделю я их, наверное, начну раздражать», – сказал хавбек.