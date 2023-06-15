Джуд Беллингем: «5-й номер – дань уважения величию Зидана, я им восхищаюсь. Рядом с Модричем и Кроосом буду как губка – начну их раздражать через неделю, наверное»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Лука Модрич Тони Кроос Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем объяснил, почему взял 5-й номер в «Реале».

«Я уже много раз говорил, что восхищаюсь Зинедином Зиданом. Я не пытаюсь стать таким же, как он, стараюсь просто быть самим собой, но это определенно дань уважения тому, насколько великим он был.

Анчелотти – потрясающий тренер. Поражает то, чему я научусь в этой команде, особенно благодаря игре с Модричем и Кроосом. Мне пойдут на пользу их понимание игры, то, как они играют, их опыт. Я буду словно губка рядом с ними, пытаясь впитать все, что они дают. Через неделю я их, наверное, начну раздражать», – сказал хавбек.

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12 комментариев

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AnMe
Правильные мысли.
+36
-3
+33
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Mr. Galacticos
блин,да это редкий адекватный чел,особенно с таким статусом и в таком возрасте👏
+31
-2
+29
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corazón blanco
У таких монстров действительно есть чему поучиться. Вообще сегодня очень зрело отвечал на пресс-конференции на все вопросы, в том числе и на провокационные.
+17
-2
+15
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Пепси пеналдувич
Кросса уже начал) а если так, то удачи парню. Ла Лига должна быть сильной!
+12
-1
+11
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corazón blanco
Ответ Alex Torres
Модрич уже в мыслях в СА. Тони Кроос последний сезон играет скорей всего так , что дерзай Джуд .Ты часть новой истории .Hala Madrid
Лука сейчас мыслями в финале Лиги Наций. Насколько известно, то Лука не принял предложение клуба из Аравии и продолжит свою карьеру в Мадриде, надеюсь здесь ее и завершит.
+8
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Мадридский тролль
Есть даже видос, где у него спрашивают о лучшем игроке в истории футбола и он отвечает Зидан :)
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Игорь Новиков
Настрой у парня классный. Скромный. Готов учиться.
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TheItalian204
Я думаю у него все получится
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Хамзат Ммммммм
крооса уже начал)
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