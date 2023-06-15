Джуд Беллингем: «5-й номер – дань уважения величию Зидана, я им восхищаюсь. Рядом с Модричем и Кроосом буду как губка – начну их раздражать через неделю, наверное»
Джуд Беллингем объяснил, почему взял 5-й номер в «Реале».
«Я уже много раз говорил, что восхищаюсь Зинедином Зиданом. Я не пытаюсь стать таким же, как он, стараюсь просто быть самим собой, но это определенно дань уважения тому, насколько великим он был.
Анчелотти – потрясающий тренер. Поражает то, чему я научусь в этой команде, особенно благодаря игре с Модричем и Кроосом. Мне пойдут на пользу их понимание игры, то, как они играют, их опыт. Я буду словно губка рядом с ними, пытаясь впитать все, что они дают. Через неделю я их, наверное, начну раздражать», – сказал хавбек.
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