Анчелотти о Кроосе и Модриче: «Лучшие, и точка. Они продолжат играть очень важную роль»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Футбол

Карло Анчелотти высказался о роли Тони Крооса и Луки Модрича в «Реале».

«Они лучшие, и точка. Для меня они лучшие. На них немного повлияли первые матчи, в которых я не так много менял, но они продолжат играть очень важную роль. Это нужно и для того, чтобы состав, в котором так много молодых игроков, продолжил хорошо развиваться.

У Крооса есть качества, позволяющие хорошо играть в матче любого типа. Он хорошо читает ситуации, у него есть мастерство, опыт. У команды нет такого качества паса, как есть у него», – сказал главный тренер «Реала» после победы над «Хетафе» (2:1).

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35 комментариев

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St.7
Модрич-феномен.Пахать в 37 и впереди и сзади,делать голевые и перехватывать мячи!Этот человек достоин уважения
+67
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dr. cage
Кроос вчера вышел убедительно.. Давно не видел его таким по-спортивному злым.. Просто встряхнул команду своим примером..

И об этом после матча Джене сказал и Бордалас отметил..
+47
-2
+45
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Игорь Новиков
Ответ Шем
Хоть большинство и восхищаются уровнем игры Модрича в его немолодые годы, сезон 22/23 в Реале лишь Кроос провёл на высочайшем уровне. Да и в этом он смотрится великолепно. Кажется Тони у Модрича забрал молодильные яблоки 🍏
Тони на 5 лет моложе. Это очень солидная фора.
+39
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Даулет Абдрахманбек
Ответ Игорь Новиков
Тони на 5 лет моложе. Это очень солидная фора.
5 лет назад Модрич выиграл ЗМ.
+22
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Шем
Хоть большинство и восхищаются уровнем игры Модрича в его немолодые годы, сезон 22/23 в Реале лишь Кроос провёл на высочайшем уровне. Да и в этом он смотрится великолепно. Кажется Тони у Модрича забрал молодильные яблоки 🍏
+15
-5
+10
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kaka10
Ответ dr. cage
Кроос вчера вышел убедительно.. Давно не видел его таким по-спортивному злым.. Просто встряхнул команду своим примером.. И об этом после матча Джене сказал и Бордалас отметил..
главное его в опорку разрушителем не ставить в ЛЧ

Имея Кабавангу и Чуамени, Анчелотти зачем-то так и поступает, в итоге 2 года подряд получил по 4 гола от Сити на Этихаде
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LokoMasteR
даа, с выходом Тони игра Реала стала намного опаснее. один пас Карвахалю чего стоит
+7
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Little-lawyer
Когда эти двое уйдут на пенсию будет грустно и точка(
+7
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SWS
Если Кроос так продолжит играть, то это явно не последний его сезон в Реале.
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Артём Поддубный
Тони Кросс ещё как минимум может 2 сезона в Реале на высочайшем уровне провести, всего 33) а вот Лукита немного не в себе в начале сезона, ну я думаю по ходу сезона вернёт себе форму. Главное чтобы Анчелотти не мариновал их на лавке и понимал что без ветеранов Реал пока не тот. Кросс вчера наглядно всем показал, что такое настоящая немецкая машина.
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Dayway
Ответ St.7
Модрич-феномен.Пахать в 37 и впереди и сзади,делать голевые и перехватывать мячи!Этот человек достоин уважения
Через недельку уже 38 легенде
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Шем
Ответ Великий Алонсо
Кроосу 33, Модричу 38, разница очевидна.
Согласен. Но думаю дело не только в возрасте. Только недавно Тони говорил, что собирается повесить бутсы на гвоздь (наверняка видя регресс формы своей). Но с такой игрой ему рано идти на пенсию.

Несколько лет назад все отправляли Модрича в Интер на пенсию, а он остался и обрёл вторую футбольную молодость. Что-то похожее сейчас и с Тони творится.
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Andrey Ashhabadskiy
желательно чтобы они играли чаще
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AnMe
смотрел вчера только отрывками из-за Челси, с которым игра по времени совпала. Кроос как всегда выделялся. Не хочу слышать, что это возможно его последний сезон. Может и дальше играть как Модрич выходя хоть на 15-20 минут и делая разницу. Также давать колоссальный опыт зеленым в команде.
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alireal
Ответ Андрей Федоров
Вы про Жиркова также писали ?
Модрич это другой уровень, глупо их сравнивать.
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kubinec27
Ответ Даулет Абдрахманбек
5 лет назад Модрич выиграл ЗМ.
Пять лет. а кажется, что вчера было. как время-то летит.
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Михо
Безусловно один из лучших тандемов центральных полузащитников в истории футбола, наряду с Хави и Иньестой. А когда был Каз, можно было сравнивать два трио)
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Великий Алонсо
Ответ Шем
Хоть большинство и восхищаются уровнем игры Модрича в его немолодые годы, сезон 22/23 в Реале лишь Кроос провёл на высочайшем уровне. Да и в этом он смотрится великолепно. Кажется Тони у Модрича забрал молодильные яблоки 🍏
Кроосу 33, Модричу 38, разница очевидна.
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aslan1994aa@icloud.com
Вкусно и точка
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corazón blanco
Ответ lvov88
У Крооса нулевая статистика. Игрок, который не обостряет, не отдает голевые и не забивает сам.
Тони Кроос - это не про голы и голевые передачи - это про футбол.
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Гражданин R
Вот сначала ставят в старт Камавингу, а потом радуются, что есть такой Кроос
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Сергей Галынский
Думаю правильно,что Папа даёт им играть по минимуму на данном этапе. Пускай молодёжь куражиться. Эти парни лучшие и свой вклад еще внесут
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Dexter Morgan
Легенды просто. Тони Кроос вообще ещё может года 3-4 играть на высочайшем уровне. Модричу непросто, но для своего возраста играет очень хорошо. Вернёт форму.
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SashokPirozhok
Ответ St.7
Модрич-феномен.Пахать в 37 и впереди и сзади,делать голевые и перехватывать мячи!Этот человек достоин уважения
И быть в топах дриблинга
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Atsamaz Khamitsev
Ответ milya ololo
на спортсе как-то была метрика, что пахарь Модрич пробегает за матч столько же как пешеход Месси)))
Пахать это не только бегать
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