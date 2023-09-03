Анчелотти о Кроосе и Модриче: «Лучшие, и точка. Они продолжат играть очень важную роль»
Карло Анчелотти высказался о роли Тони Крооса и Луки Модрича в «Реале».
«Они лучшие, и точка. Для меня они лучшие. На них немного повлияли первые матчи, в которых я не так много менял, но они продолжат играть очень важную роль. Это нужно и для того, чтобы состав, в котором так много молодых игроков, продолжил хорошо развиваться.
У Крооса есть качества, позволяющие хорошо играть в матче любого типа. Он хорошо читает ситуации, у него есть мастерство, опыт. У команды нет такого качества паса, как есть у него», – сказал главный тренер «Реала» после победы над «Хетафе» (2:1).
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И об этом после матча Джене сказал и Бордалас отметил..
Имея Кабавангу и Чуамени, Анчелотти зачем-то так и поступает, в итоге 2 года подряд получил по 4 гола от Сити на Этихаде
Несколько лет назад все отправляли Модрича в Интер на пенсию, а он остался и обрёл вторую футбольную молодость. Что-то похожее сейчас и с Тони творится.