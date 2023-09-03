Анчелотти о Кроосе и Модриче: «Лучшие, и точка. Они продолжат играть очень важную роль»

Карло Анчелотти высказался о роли Тони Крооса и Луки Модрича в «Реале».

«Они лучшие, и точка. Для меня они лучшие. На них немного повлияли первые матчи, в которых я не так много менял, но они продолжат играть очень важную роль. Это нужно и для того, чтобы состав, в котором так много молодых игроков, продолжил хорошо развиваться.

У Крооса есть качества, позволяющие хорошо играть в матче любого типа. Он хорошо читает ситуации, у него есть мастерство, опыт. У команды нет такого качества паса, как есть у него», – сказал главный тренер «Реала» после победы над «Хетафе» (2:1).

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