Вальверде со сломанной рукой играл против «Сосьедада»: «На тренировке хотел схватить другого игрока, было больно. Главное, что я могу играть»
Федерико Вальверде играл против «Реал Сосьедад» со сломанной рукой.
Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» в 5-м туре Ла Лиги (2:1), уступая после первого тайма. Федерико Вальверде, сравнявший счет в начале второго тайма, вышел на поле с перебинтованной рукой.
«Я играл с переломом. Это случилось на тренировке – я хотел схватить другого игрока, но зацепился рукой и сломал ее. Было больно, но я могу играть с наложенной шиной – это самое главное».
О камбэке «Реала» во втором тайме
«[В перерыве] тренер успокоил нас и сказал, что все в порядке. Бывают игры, в которых что-то не получается, но я думаю, что в данном случае у нас все было хорошо. Моментов, которые мы создали, было достаточно для победы, и в этом заслуга всей команды».
О Модриче и Кроосе
«Немного жаль видеть [в запасе] игроков такого калибра... Важно, что любой, кто выходит на поле, чувствует их поддержку, как и в этот раз. В конце концов, мы команда, и вместе мы сильнее», – сказал полузащитник «Реала».
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