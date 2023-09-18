Вальверде со сломанной рукой играл против «Сосьедада»: «На тренировке хотел схватить другого игрока, было больно. Главное, что я могу играть»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига травмы Лука Модрич Тони Кроос Федерико Вальверде Здоровье Футбол

Федерико Вальверде играл против «Реал Сосьедад» со сломанной рукой.

Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» в 5-м туре Ла Лиги (2:1), уступая после первого тайма. Федерико Вальверде, сравнявший счет в начале второго тайма, вышел на поле с перебинтованной рукой.

«Я играл с переломом. Это случилось на тренировке – я хотел схватить другого игрока, но зацепился рукой и сломал ее. Было больно, но я могу играть с наложенной шиной – это самое главное».

О камбэке «Реала» во втором тайме

«[В перерыве] тренер успокоил нас и сказал, что все в порядке. Бывают игры, в которых что-то не получается, но я думаю, что в данном случае у нас все было хорошо. Моментов, которые мы создали, было достаточно для победы, и в этом заслуга всей команды».

О Модриче и Кроосе

«Немного жаль видеть [в запасе] игроков такого калибра... Важно, что любой, кто выходит на поле, чувствует их поддержку, как и в этот раз. В конце концов, мы команда, и вместе мы сильнее», – сказал полузащитник «Реала».

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8 комментариев

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v.dug1n
Уверен, что Феде станет в будущем капитаном, с таким подходом. Мадридист на все 100%
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Сергей Галынский
Мотор команды
Очередной гениальный трансфер за копейки. Будующий капитан команды
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SAKE01
Весь мир вчера увидел рождение нового Карима в Реале
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Yubaba
В это время пол команды барсилоны увозят в реанимацию от брошенной пустой бутылки
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Muga Gappaev
Под Бензема косит 😏
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distress of ignorance
Терминатор
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