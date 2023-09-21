Андре Онана: «МЮ» не выиграл из-за меня: 1-й удар «Баварии», моя ошибка, нужно отыгрываться. Это сложно, ведь мы большой клуб, который хочет взять все трофеи»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Андре Онана Футбол

Андре Онана взял на себя ответственность за поражение «МЮ» от «Баварии» (3:4).

На 28-й минуте игры Лерой Сане из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот. Онана попытался остановить мяч, и от его рук тот влетел в сетку ворот.

«Я подвел команду, которая играла очень хорошо. «Манчестер Юнайтед» не выиграл из-за меня.

Рад, что команда проделала такую работу, но теперь пора двигаться дальше. Такова жизнь вратаря. Сегодня мы не победили из-за меня.

«Бавария» наносит первый удар в створ, я допускаю ошибку, и команде нужно отыгрываться из-за этого. Я должен учиться, быть сильным и двигаться дальше, хоть это и непростая ситуация. Рад, что команда вернулась в игру. Мы боролись до конца.

Это сложно, ведь мы большой клуб, который хочет взять все трофеи. Этот матч был хорошей возможностью вернуться после той ситуации, с которой мы столкнулись. Непростой период. Нужно сохранять единство и продолжать трудиться», – сказал Онана в интервью TNT Sport. 

«Я всех подвел». Жуткая ошибка Онана против «Баварии»

Шикарная перестрелка «Баварии» и «МЮ». 3:2, 4:2, 4:3 за 7 минут!

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28 комментариев

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markoolio
Пропустил или бы не пропустил... Бавария играла с запасом. Всегда могла прибавить. Не было ощущения, что МЮ может увезти из Мюнхена хотя бы одно очко.
+17
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+16
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Anton Kortenko
Тен Хаг скорее обвинит Путина чем свой план на игру.
+16
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+11
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ман сити фейк
Прошу прощения у Магуайра добавил
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Роббен_травмостойкий
Ответ BARCA_10
Если бы в начале, в моменте с Эриксеном МЮ повел, то уже хз как сложилась бы игра, ровно как и год назад когда Барса весь тайм была лучше Баварии но не забила ни одного, в начале второго Бавария наказала и добила в конце вторым
Если БЫ у бабушки БЫ был БЫ член, то она БЫ была БЫ дедушкой...
+7
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sema mixajlov
Онана молодец, Тен Хагу в этот раз даже виноватого искать не пришлось
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mqh9pzrxgf
Счет не должен обольщать, бавария уничтожала мю
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Aleksey Yashin
"Я подвел команду, которая играла очень хорошо"

Скорее помог команде, которая играла очень хорошо. МЮ вчера играл посредственно.
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Великий Алонсо
Слабейший вратарь в истории Манчестер Юнайтед, я думаю 50 летний Ван Дер Сар смотрелся бы лучше
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Wiley Fox
У клоунов и шансов не было не проиграть
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Harut Hovsepyan
Тен Хаг настолько убедительный, что Онана, похоже, искренне думает, что только он виноват в их поражении. Вот каким должен быть настоящий тренер топ-клуба! 💪🏽
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Today I feel Qatari
Онана своими интервью как может прикрывает своего папку Хага. Ведь теперь все обсуждают его косяки, а не очередную бездарную игру команды в целом. Вообще Хаг как никто другой научился отвлекать от своих поражений другими инфоповодами - то Санчо обвинит, то Онану, а сам вроде как весь в белом
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