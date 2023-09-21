Андре Онана: «МЮ» не выиграл из-за меня: 1-й удар «Баварии», моя ошибка, нужно отыгрываться. Это сложно, ведь мы большой клуб, который хочет взять все трофеи»
Андре Онана взял на себя ответственность за поражение «МЮ» от «Баварии» (3:4).
На 28-й минуте игры Лерой Сане из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот. Онана попытался остановить мяч, и от его рук тот влетел в сетку ворот.
«Я подвел команду, которая играла очень хорошо. «Манчестер Юнайтед» не выиграл из-за меня.
Рад, что команда проделала такую работу, но теперь пора двигаться дальше. Такова жизнь вратаря. Сегодня мы не победили из-за меня.
«Бавария» наносит первый удар в створ, я допускаю ошибку, и команде нужно отыгрываться из-за этого. Я должен учиться, быть сильным и двигаться дальше, хоть это и непростая ситуация. Рад, что команда вернулась в игру. Мы боролись до конца.
Это сложно, ведь мы большой клуб, который хочет взять все трофеи. Этот матч был хорошей возможностью вернуться после той ситуации, с которой мы столкнулись. Непростой период. Нужно сохранять единство и продолжать трудиться», – сказал Онана в интервью TNT Sport.
«Я всех подвел». Жуткая ошибка Онана против «Баварии»
Шикарная перестрелка «Баварии» и «МЮ». 3:2, 4:2, 4:3 за 7 минут!
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Скорее помог команде, которая играла очень хорошо. МЮ вчера играл посредственно.