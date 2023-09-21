Онана сам захотел дать интервью после поражения от «Баварии». Вратарь «МЮ» ошибся при первом голе
Андре Онана сам решил объяснить ошибку в матче с «Баварией».
«Манчестер Юнайтед» проиграл немецкому клубу (3:4) в игре группового этапа Лиги чемпионов.
На 28-й минуте игры Лерой Сане из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот. Онана попытался остановить мяч, и от его рук тот влетел в сетку ворот.
После завершения игры Андре Онана лично захотел высказаться и дать интервью.
В эфире TNT Sports голкипер «Манчестер Юнайтед» заявил, что берет ответственность на себя и отметил, что провел «один из своих худших матчей».
Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch
Для МЮ это хорошо
Он в Аякс и в Интере показывал очень высокий уровень игры
То что сейчас происходит с ним не совсем понятно, но уверен, что он и в МЮ будет крут
Уже какие-то многочисленные привозы появились)))
Первая ошибка))
Глоры мю: «респект, менталка у парня, что надо 👍🏻»
У человека было время же на тренировках усилить игру и исправить ошибки
И погугли значение слова «глор». У МЮ их нет с ухода САФа)
Пропустить с центра поля не косяк вратаря
АХАХАХАХАХАХХАХА
При выходе 1 на 1 можно сто раз спасти команду, а не падать как мешок
Ок, пиши ещё)))