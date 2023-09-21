Онана сам захотел дать интервью после поражения от «Баварии». Вратарь «МЮ» ошибся при первом голе

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Андре Онана Футбол

Андре Онана сам решил объяснить ошибку в матче с «Баварией».

«Манчестер Юнайтед» проиграл немецкому клубу (3:4) в игре группового этапа Лиги чемпионов.

На 28-й минуте игры Лерой Сане из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот. Онана попытался остановить мяч, и от его рук тот влетел в сетку ворот.

После завершения игры Андре Онана лично захотел высказаться и дать интервью.

В эфире TNT Sports голкипер «Манчестер Юнайтед» заявил, что берет ответственность на себя и отметил, что провел «один из своих худших матчей».

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39 комментариев

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Влад Безруков
С менталкой у него всё круто
Для МЮ это хорошо
Он в Аякс и в Интере показывал очень высокий уровень игры
То что сейчас происходит с ним не совсем понятно, но уверен, что он и в МЮ будет крут
+23
-6
+17
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Serge_83
Онана решил признаться в расизме. Сегодня он уверенно парировал удары только от африканца Чупо-Мотинга.
+13
-3
+10
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Экспертное мнение
Надо было отбивать ногами, раз ногами играет лучше
+12
-4
+8
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ML26
Ответ GuruFutbola
Онана после 9 пропущенного гола от сити: «признаю свою вину» Глоры мю: «респект, менталка у парня, что надо 👍🏻»
Боюсь у мю глоров нет уже лет так 10
+5
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Копатель морей
Ответ Любезный Коссутий
с одной стороны, от Дехеи мы никогда не слышали о желании извиниться за свои многочисленные привозы, и в этом плане Онане однозначный + в репу. с другой стороны, замена испанского привоза, камерунским, пока откровенно себя не оправдывает - видимо придется прибегнуть к услугам турка раньше, чем планировалось.
Ахахахах, как же фанаты 7хага любят упоминать ДеХеа
Уже какие-то многочисленные привозы появились)))
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+4
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Любезный Коссутий
с одной стороны, от Дехеи мы никогда не слышали о желании извиниться за свои многочисленные привозы, и в этом плане Онане однозначный + в репу. с другой стороны, замена испанского привоза, камерунским, пока откровенно себя не оправдывает - видимо придется прибегнуть к услугам турка раньше, чем планировалось.
+4
-1
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coolclou
Ответ Влад Безруков
С менталкой у него всё круто Для МЮ это хорошо Он в Аякс и в Интере показывал очень высокий уровень игры То что сейчас происходит с ним не совсем понятно, но уверен, что он и в МЮ будет крут
Как может быть "с менталкой все круто", когда дядя устраивает демарш в сборной посреди ЧМ, и когда его истеричная авантюрная манера игры на системе выставляет его болванчиком в раме: то за шиворот с центра поля кинут, то завалится раньше времени перед ударом, то его просто прошивают
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Копатель морей
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Его первая ошибка, до этого никаких вопросов. Играл хорошо, МЮ сейчас очень плох, сегодня тоже начинали за здравие. Онаныч будет тащить
Ахахахха, и с центра не пускал, и при выходе 1 на 1 на гузно не садился)))
Первая ошибка))
+2
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Under
Ответ Serge_83
Онана решил признаться в расизме. Сегодня он уверенно парировал удары только от африканца Чупо-Мотинга.
а от Тила?
+1
0
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KKKKKKK7
Признавать ошибки конечно хорошо, но не когда тебя покупают за 55 миллионов и ошибаешься ты в каждом матче
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GuruFutbola
Онана после 9 пропущенного гола от сити: «признаю свою вину»
Глоры мю: «респект, менталка у парня, что надо 👍🏻»
+6
-6
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llolishe
Ответ Street Fighter
Уважение вызывает стремление человека признать свою ошибку и наличие у него мужества для этого. И погугли значение слова «глор». У МЮ их нет с ухода САФа)
’Это в данном случаи не работает
У человека было время же на тренировках усилить игру и исправить ошибки
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Street Fighter
Ответ llolishe
До чего ж докатились глоры МЮ раз обьяснение ошибки вратаря после поражения это УВАЖЕНИЕ
Уважение вызывает стремление человека признать свою ошибку и наличие у него мужества для этого.

И погугли значение слова «глор». У МЮ их нет с ухода САФа)
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llolishe
Ответ #SharkTeam
Молодец. Надеюсь будет делать так почаще теперь
Сарказм?
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Men77
Ответ SLEVIN
так у де хея куча привозов Алёша
его вообще то Афанасий зовут
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deserg
Ответ Любезный Коссутий
с одной стороны, от Дехеи мы никогда не слышали о желании извиниться за свои многочисленные привозы, и в этом плане Онане однозначный + в репу. с другой стороны, замена испанского привоза, камерунским, пока откровенно себя не оправдывает - видимо придется прибегнуть к услугам турка раньше, чем планировалось.
у турка фамилия какой-то там ...дыр, как бы не стало больше этих самых дыр в воротах.
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SLEVIN
Ответ Копатель морей
Ахахахах, как же фанаты 7хага любят упоминать ДеХеа Уже какие-то многочисленные привозы появились)))
так у де хея куча привозов Алёша
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Under
Ответ Любезный Коссутий
с одной стороны, от Дехеи мы никогда не слышали о желании извиниться за свои многочисленные привозы, и в этом плане Онане однозначный + в репу. с другой стороны, замена испанского привоза, камерунским, пока откровенно себя не оправдывает - видимо придется прибегнуть к услугам турка раньше, чем планировалось.
ну почему же, как минимум зп в полтора раза меньше
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Ман Сити
Ответ Today I feel Qatari
Кто с кем подрался после Брайтона? Давай подробности
Да ты погугли, везде есть уже, ну кроме спортса они и о драке на матче Сити промолчали
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SLEVIN
Ответ KKKKKKK7
Признавать ошибки конечно хорошо, но не когда тебя покупают за 55 миллионов и ошибаешься ты в каждом матче
это еще в каком он матче ошибся?
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Копатель морей
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Выход 1на1 его косяк, гол с центра поля где мяч подарили сопернику под удар тоже его вина))) Ок, пиши ещё)))
АХАХАХАХАХА
Пропустить с центра поля не косяк вратаря
АХАХАХАХАХАХХАХА
При выходе 1 на 1 можно сто раз спасти команду, а не падать как мешок
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Копатель морей
Ахахахха, и с центра не пускал, и при выходе 1 на 1 на гузно не садился))) Первая ошибка))
Выход 1на1 его косяк, гол с центра поля где мяч подарили сопернику под удар тоже его вина)))
Ок, пиши ещё)))
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SLEVIN
Ответ Копатель морей
Уверен, что он и дальше будет привозить
уверен, что ты и дальше будешь неудачником
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Влад Безруков
С менталкой у него всё круто Для МЮ это хорошо Он в Аякс и в Интере показывал очень высокий уровень игры То что сейчас происходит с ним не совсем понятно, но уверен, что он и в МЮ будет крут
Его первая ошибка, до этого никаких вопросов. Играл хорошо, МЮ сейчас очень плох, сегодня тоже начинали за здравие. Онаныч будет тащить
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Zlatan Ibra
Ответ Влад Безруков
С менталкой у него всё круто Для МЮ это хорошо Он в Аякс и в Интере показывал очень высокий уровень игры То что сейчас происходит с ним не совсем понятно, но уверен, что он и в МЮ будет крут
Дак допинг перестал глушить, вот и происходит с ним )
+2
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