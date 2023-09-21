Онана сам захотел дать интервью после поражения от «Баварии». Вратарь «МЮ» ошибся при первом голе

Андре Онана сам решил объяснить ошибку в матче с «Баварией».

« » проиграл немецкому клубу (3:4) в игре группового этапа Лиги чемпионов.

На 28-й минуте игры Лерой Сане из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот. Онана попытался остановить мяч, и от его рук тот влетел в сетку ворот.

После завершения игры лично захотел высказаться и дать интервью.

В эфире TNT Sports голкипер «Манчестер Юнайтед» заявил, что берет ответственность на себя и отметил, что провел «один из своих худших матчей».

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch