Кейн о 4:3 с «МЮ»: «Сумасшедшая концовка. Контролировали игру и диктовали темп большую часть матча, но в последние 5 минут потеряли концентрацию»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Футбол

Харри Кейн прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3. Харри Кейн отдал голевую передачу на Лероя Сане на 28-й минуте и реализовал пенальти во 2-м тайме.

«Сумасшедшая концовка. Большую часть матча мы контролировали игру и диктовали темп. Мы лишь немного потеряли концентрацию в последние пять минут. К счастью, мы удержали преимущество.

Забивать всегда здорово. Нет предела совершенству. Сегодня был отличный вечер. Мы можем наслаждаться этим. Как нападающий, я знаю, что у меня будут моменты. Играть [с новыми партнерами] очень интересно. Мы все еще узнаем друг друга получше. Я с нетерпением жду, что будет дальше. При высокой цене ожидания всегда тоже высокие, и хочется отплатить клубу, который в тебя поверил.

Манчестер Юнайтед»] переживает трудный период из-за травм. Они очень талантливы – в этом можно было убедиться в последние пять минут. В целом я не слишком беспокоюсь о них – больше сосредоточен на себе», – сказал нападающий «Баварии» в эфире TNT Sports.

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13 комментариев

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Harryck
Не знаю, конечно победа есть победа, но так дома играть на по*** это не в стиле "Баварии", особенно против такого кризисного "МЮ" (хотя они круто играли). В защите кроме Упамекано был ужас полный, опорная линия также плоха, в обороне по крайней мере. Контроль игры нестабильный, куча ошибок. Было видно, что "Бавария" может в любой момент добивать, но блин они играют против неслабой команды-главного соперника по группе, в первом матче "ЛЧ" дома - нельзя так терять концентрацию. В общем, победа с очень горьким привкусом.
+7
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madaev
Кейн кайфует раздавать интервью
+4
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Bayern2004
Ответ Harryck
Не знаю, конечно победа есть победа, но так дома играть на по*** это не в стиле "Баварии", особенно против такого кризисного "МЮ" (хотя они круто играли). В защите кроме Упамекано был ужас полный, опорная линия также плоха, в обороне по крайней мере. Контроль игры нестабильный, куча ошибок. Было видно, что "Бавария" может в любой момент добивать, но блин они играют против неслабой команды-главного соперника по группе, в первом матче "ЛЧ" дома - нельзя так терять концентрацию. В общем, победа с очень горьким привкусом.
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Mihail0910
За время выступления за Тоттенхэм выучил большое количество шаблонных фраз
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llolishe
Кейн-только на 85 минуте понял что не играем против Вердера)
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Velirpa
Ответ madaev
Кейн кайфует раздавать интервью
конечно, он кайфует, сменил ТТХ на титан, не Арсенал и не Вердер, конечно, но Бавария тоже неплохо.
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Любезный Коссутий
Ответ Геннадий Тимченко
ну ещё бы, ведь 10хаг не захотел его видеть в составе МЮ
вранье. ТХ хотел его видеть в составе МЮ, но Леви жестко отказался продавать его в АПЛ.
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Today I feel Qatari
Ответ Геннадий Тимченко
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не жалеет об упущенной возможности приобрести нападающего Харри Кейна. В среду вечером "Юнайтед" проведет выездной матч Лиги Чемпионов против "Бавария", которая и приобрела Кейна минувшим летом у "Тоттенхэма" за 100 миллионов фунтов. Тен Хаг предпочел 30-летнему Кейну более молодой и доступный вариант в лице 20-летнего Расмуса Хейлунда, и Эрик ничуть не жалеет о своем выборе. "Жалею ли я, что не подписал Харри Кейна? Нет".
Во первых, на Кейне в отличие от Хойлунда со своим сыном-агентом не распилишь.
Во вторых, на Кейна якобы денег нет. Ну то есть на Маунта за 70, на Онану за 60, и на Хойлунда за 80 деньги есть, а на лучшего английского форварда поколения - никак не наскребается. Такая вот загогулина
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SLEVIN
Ответ Геннадий Тимченко
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не жалеет об упущенной возможности приобрести нападающего Харри Кейна. В среду вечером "Юнайтед" проведет выездной матч Лиги Чемпионов против "Бавария", которая и приобрела Кейна минувшим летом у "Тоттенхэма" за 100 миллионов фунтов. Тен Хаг предпочел 30-летнему Кейну более молодой и доступный вариант в лице 20-летнего Расмуса Хейлунда, и Эрик ничуть не жалеет о своем выборе. "Жалею ли я, что не подписал Харри Кейна? Нет".
речь о хотел или не хотел, а не о том жалеет или нет Алёша
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Геннадий Тимченко
Ответ SLEVIN
речь о хотел или не хотел, а не о том жалеет или нет Алёша
написано же "русским по белому", что предпочел более молодого... и об это ничуть не жалеет
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