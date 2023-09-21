Кейн о 4:3 с «МЮ»: «Сумасшедшая концовка. Контролировали игру и диктовали темп большую часть матча, но в последние 5 минут потеряли концентрацию»

Харри Кейн прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов « » обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3. отдал голевую передачу на Лероя Сане на 28-й минуте и реализовал пенальти во 2-м тайме.

«Сумасшедшая концовка. Большую часть матча мы контролировали игру и диктовали темп. Мы лишь немного потеряли концентрацию в последние пять минут. К счастью, мы удержали преимущество.

Забивать всегда здорово. Нет предела совершенству. Сегодня был отличный вечер. Мы можем наслаждаться этим. Как нападающий, я знаю, что у меня будут моменты. Играть [с новыми партнерами] очень интересно. Мы все еще узнаем друг друга получше. Я с нетерпением жду, что будет дальше. При высокой цене ожидания всегда тоже высокие, и хочется отплатить клубу, который в тебя поверил.

[« »] переживает трудный период из-за травм. Они очень талантливы – в этом можно было убедиться в последние пять минут. В целом я не слишком беспокоюсь о них – больше сосредоточен на себе», – сказал нападающий «Баварии» в эфире TNT Sports.

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