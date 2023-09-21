Тен Хаг о 3:4 от «Баварии»: «Все голы – подарки, нужно посмотреть в зеркало. 1-й мяч был простым, но дело не только в Онана. Нельзя так легко пускать соперника к воротам»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» в обороне на старте сезона.

Вчера команда проиграла «Баварии» (3:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В шести играх сезона «Юнайтед» пропустил 14 голов.

– Разочарован. Когда ты трижды забиваешь в Мюнхене, то должен брать хотя бы очко, а мы этого не сделали. И нужно посмотреть в зеркало, потому что все пропущенные голы были простыми подарками.

В ходе стартовых 25 минут мы играли лучше, чем «Бавария», а потом получили этот гол. Он был таким простым, и дело не только в Андре [Онана]. Если вы посмотрите, как легко Сане прошел [на ударную позицию], то сразу зададите вопросы о самоотдаче, потому что нельзя так легко пускать соперника к воротам.

В этом и суть – чтобы выигрывать матчи, мы должны выйти за черту как индивидуально, так и с командной точки зрения, потому что с этого [момента] все и началось. Вот что я имею в виду. Нужно страдать, жертвовать собой, отдавать все и прекращать это. Только когда мы добьемся этого, мы сможем выигрывать.

Конечно, Онана знает, что должен был остановить мяч, но Сане просто не мог вот так пройти. И второй гол: почти то же самое, только на другом фланге. Игроки так легко заходят в нашу штрафную, чтобы пробить. Это просто невозможно.

Мы играем на очень высоком уровне. «Арсенал», «Бавария», «Брайтон» – команды топ-уровня. Мы идем вровень, а потом они побеждают.

Мы должны сами создавать свою удачу, и это связано с решимостью. Только так можно заслужить удачу, иначе вы ее не получите, потому что никто ничего вам не принесет в футболе.

– Проблемы «МЮ» в обороне связаны с травмами или с психологическими проблемами?

– И то, и другое. Мы выберемся из этого, когда с обоими аспектами все будет нормально, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«Я всех подвел». Жуткая ошибка Онана против «Баварии»

Шикарная перестрелка «Баварии» и «МЮ». 3:2, 4:2, 4:3 за 7 минут!

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12 комментариев

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ман сити фейк
Всех трёх голов Бавария подарили Манчестеру, Хааг прав
+7
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Real_v_dushe
Ответ ман сити фейк
Мне одно интересно топ матч Каземиро или провал? С одной стороны дубль опорника редкость. Но если тебе забьют 4 гола то сразу на мысль приходит дырявая опорная зона
Когда лучший бомбардир команды в сезоне Каземиро, то это значит, что у команды большие проблемы и в атаке, и в обороне.
+6
0
+6
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ман сити фейк
Мне одно интересно топ матч Каземиро или провал? С одной стороны дубль опорника редкость. Но если тебе забьют 4 гола то сразу на мысль приходит дырявая опорная зона
+3
0
+3
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Al Al
Смотрю, научился у Ротенберга отмазываться.
+3
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21Savage
Дайте 7хагу немного время
+3
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Dvin
Бавария и МЮ примерно на одном уровне по финансовым возможностям. Почему у Баварии при этом исполнители практически на каждой позиции сильнее, чем у МЮ - вопрос к менеджменту
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GuruFutbola
При топаре магваере такого бардака не было)
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Real_v_dushe
Судя по тому, как игроки МЮ двигаются по полю, не один Санчо особо усердия на 7хаговских тренировках не проявлял. И если у них ещё и "психологические проблемы" при этом, то Санчо вообще во всём прав))
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Никита Алексеев
Щедрый лысый физрук
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Wekil Halylow
Ответ ман сити фейк
Всех трёх голов Бавария подарили Манчестеру, Хааг прав
на каждую проигранную матч Хаг говарит что игроки не правильно играет а кто в этом виноват если не он. что он делает на тренировках?
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Alex Sarus
Ответ 21Savage
Дайте 7хагу немного время
Справедливо дать ему срок с цифрой 7
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