Феликс о переходе в «Барсу»: «Правда отказался от значительной суммы. Мне нужно было сменить клуб»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Жоау Феликс деньги Футбол

Жоау Феликс подтвердил, что пошел на финансовые уступки ради «Барселоны».

Ранее появлялась информация о том, что вингер получит от каталонского клуба 400 тысяч евро за сезон, проведенный на правах аренды из «Атлетико».

«Да, я действительно отказался от значительной суммы, но мне нужно было сменить клуб», – сказал Феликс в интервью Mundo Deportivo.

Жоау забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 3 матчах после перехода в «Барселону», в которых он в сумме провел на поле 142 минуты.

Полную статистику 23-летнего оттянутого нападающего можно найти здесь.

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15 комментариев

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rigobersong
Пока превосходит все ожидания:) С Канселу прям с двух ног в Барселону ворвались, хотя на счет всего что связано с Португалией у меня всегда есть сомнения:))
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xDe xDe
Ответ Zed_patriot
Комментарий удален пользователем
Нутк ещё когда Фелиш переходил в Атлетико (сколько это лет уже назад было, не помню), половина спортса не понимала, зачем он клубу, если португалец под игру Симеоне (на тот момент) совершенно не подходит. Имхо, не заиграл в АТМ совершенно ожидаемо. Барса ему ближе по стилю.
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Виталий Ан
Ответ GuruFutbola
Пока все вертели носом, Гуру с самого начала писал, что маэстро сделает из табуретки топаря как Обамеянга. Люди наверное забыли, что талантливый игрок в последние года тух в двух бусах)
Приписать успехи Феликса Хави просто глупость помноженная на бесконечность. За одну тренировку научил всему?
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Zed_patriot
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Superkenguroo
Выиграл, проиграв
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dr. cage
Вообще ситуация Феликса показательна..
Игрок слепо подчинялся своему агенту, а это на минуточку Мендеш, и являясь Голден Боем, одним из самых перспективных атакеров своего поколения, только лишь к 26-ти годам, впервые попал в подходящую команду, где знают, как использовать его главные навыки..

Всё что было до, это чисто агентский движ..
Вообще не понимаю, как можно добровольно выбрать два самых главных икаруса современности, когда ты свободный атакующий игрок..
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Yslam Kerimmuhammedow
Ответ xDe xDe
Нутк ещё когда Фелиш переходил в Атлетико (сколько это лет уже назад было, не помню), половина спортса не понимала, зачем он клубу, если португалец под игру Симеоне (на тот момент) совершенно не подходит. Имхо, не заиграл в АТМ совершенно ожидаемо. Барса ему ближе по стилю.
Барса не то что ближе к его стилю, а идеальный вариант, Барса атакующая команда, но если встретимся против таких команд как Бавария и Сити, я думаю что феликс потеряется потому что игра будет очень равная и думаю в таких матчах нужно в четыре полузащитника надо играть ну типо гави в левый фланг а там в центре де йонг ромеу гюндоган
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GuruFutbola
Ответ Bazilic
Согласен насчет опасений. Все таки годы с принцессой в одной команде не могут не сказаться на игроке
Справедливости ради, без криштиану Португалия сейчас входила бы в топ-5 сборных мира
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GuruFutbola
Ответ Виталий Ан
Приписать успехи Феликса Хави просто глупость помноженная на бесконечность. За одну тренировку научил всему?
Да, он провел с ним продолжительную видеоконференцию и объяснил его позицию на поле, так что изучай инфу прежде чем позориться)
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rigobersong
Ответ dr. cage
Вообще ситуация Феликса показательна.. Игрок слепо подчинялся своему агенту, а это на минуточку Мендеш, и являясь Голден Боем, одним из самых перспективных атакеров своего поколения, только лишь к 26-ти годам, впервые попал в подходящую команду, где знают, как использовать его главные навыки.. Всё что было до, это чисто агентский движ.. Вообще не понимаю, как можно добровольно выбрать два самых главных икаруса современности, когда ты свободный атакующий игрок..
Ему 23:)
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