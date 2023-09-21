Феликс о переходе в «Барсу»: «Правда отказался от значительной суммы. Мне нужно было сменить клуб»

Жоау Феликс подтвердил, что пошел на финансовые уступки ради «Барселоны».

Ранее появлялась информация о том, что вингер получит от каталонского клуба 400 тысяч евро за сезон, проведенный на правах аренды из « ».

«Да, я действительно отказался от значительной суммы, но мне нужно было сменить клуб», – сказал Феликс в интервью Mundo Deportivo.

забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 3 матчах после перехода в «Барселону», в которых он в сумме провел на поле 142 минуты.

Полную статистику 23-летнего оттянутого нападающего можно найти здесь.

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