Феликс ради перехода в «Барсу» снизил зарплату на 50% и продлил контракт с «Атлетико» на 2 года

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Жоау Феликс деньги Футбол

Жоау Феликс продлил контракт с «Атлетико» ради перехода в «Барселону».

До 29 августа «Барселона» считала переход португальца утопией – клуб не мог вписаться в требования финансового фэйр-плей с учетом его зарплаты. Более того, требования «Атлетико» были аналогичны тем, что предъявлялись к «Челси» в прошлом сезоне: клуб, в который переходит Жоау, должен взять на себя выплату части амортизации суммы его трансфера в мадридский клуб, а также зарплату за нынешний сезон. В случае с Феликсом сумма амортизации составляет около 18 млн евро в год (он перешел за 127 млн евро и подписал контракт сроком на 7 лет), его зарплата оценивается в 14 млн евро за сезон. «Барселона» не может позволить себе такие суммы.

В таких условиях футболист пошел на риск и публично заявил о желании перейти в «Барселону». Это закрыло двери для перехода в другие клубы, а также исключило возможность продолжения выступлений за «Атлетико». Мадридцам пришлось адаптироваться к экономической ситуации «Барсы».

Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, Феликс снизил зарплату в два раза, чтобы у «Барсы» была возможность подписать его. Кроме того, он принял условия «Атлетико» и продлил контракт на два года, теперь он рассчитан до 2029 года. За счет этого снизилась амортизация его трансфера.

Таким образом, отпустив игрока к прямому конкуренту, «Атлетико» сэкономил и на зарплате игрока, и на амортизации. Также в клубе рассчитывают, что в случае успешной игры Жоау за «Барсу» его цена увеличится.

Отмечается, что «Барселона» за аренду Феликса не заплатит. От каталонского клуба игрок получит 50% от суммы, которую мог бы заработать, оставшись в «Атлетико» на прежних условиях.

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42 комментария

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Andrey Ashhabadskiy
Действительно мечтал о Барселоне
+68
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Hurrep
атлетико молодцы, конечно. перед арендой в челси продлили, щас снова продлили. у бедолаги контракт просто бесконечный
+56
-1
+55
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Tristan...
Но ведь нам тут всё лето рассказывали, что в Барсу никто не хочет переходить...
+22
-5
+17
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a.sh.s.
Ответ Tristan...
Но ведь нам тут всё лето рассказывали, что в Барсу никто не хочет переходить...
если быть точнее два года нам тут рассказывает что Барса никого не может зарегистрировать.
+16
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+15
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Rus Donskoy
серьёзный парень
+13
0
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wodziegg
Ответ kaka10
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Он за полтора месяца до этого обозначил где мечтает играет, при чём тут последний день? Обидно наверно когда за ваши любимые клубы мечтаете играть только вы, лол. И то в фифа, в жизни бы тоже перешли в "Барсу"
+16
-4
+12
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benjamin92
Запачкался в Челси и решил поиграть в большом клубе
+11
-1
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Игорь Климов
Значит Жоау Феликс реально хотел перейти в Барселону, удачи!
+10
-2
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wodziegg
Ответ kaka10
Сынок, в футболе не всё зависит от желания игрока. Есть условия контракта, которые надо исполнять. Атлетико мог не отдать Феликса в аренду несмотря на его желание. Слабый аргумент у тебя
Пасынок, ты неисправим, тебе нужно прочитать статью, а потом писать про "аргументы", вот небольшая выдержка: "Феликс снизил зарплату в два раза, чтобы у «Барсы» была возможность подписать его. Кроме того, он принял условия «Атлетико» и продлил контракт на два года, теперь он рассчитан до 2029 года. За счет этого снизилась амортизация его трансфера."
Мало того, что он мечтал играть в "Барсе", так и ещё приложил усилия, отказался уходить куда либо ещё и убедил "Атлетико"
Боже, как с такими как ты общаться вообще
+8
-1
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MESSIya
Достойно уважения. Учитывая то, что ещё Канселу на 20% урезали зп, очевидно, что Барса очень привлекательна для игроков в медийном поле и житейских сферах
+8
-2
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Rus Donskoy
Ответ 13ыйРычагЛапорты
почему они не подписали Рычаглисона?
и ты жив здоровья
+5
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predMBAPPE
Мега Красавчик 💪🏻
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Михаил1970
Кузяев ради перехода в Гавр снизил зарплату в 10 раз по сравнению с тем что он получал в Зените!
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a.sh.s.
Ответ kaka10
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скажи пожалуйста, когда Барса тебя так сильно обидела?
+5
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MESSIya
Ответ nurikkkk
Конечно привлекательна, так как это на сегодня единственный более менее топ клуб где им гарантированно игровое время)
Да прекрати, тому же феликсу ничего не гарантировано. Рафинья, Ферран, Ямал все его конкуренты. Зимой ещё и Роке
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MESSIya
Ответ kaka10
Сынок, в футболе не всё зависит от желания игрока. Есть условия контракта, которые надо исполнять. Атлетико мог не отдать Феликса в аренду несмотря на его желание. Слабый аргумент у тебя
Мог не отдать, но и АТМ не было смысла держать недовольного игрока с нагрузкой в 14 миллионов. Да и от Желания португальцы многое зависело, может он все остальные предложения отклонял
+2
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barca1899messi
Ответ wodziegg
Он за полтора месяца до этого обозначил где мечтает играет, при чём тут последний день? Обидно наверно когда за ваши любимые клубы мечтаете играть только вы, лол. И то в фифа, в жизни бы тоже перешли в "Барсу"
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
это называется Шах и мат👍👍👍👍
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MESSIya
Ответ 13ыйРычагЛапорты
почему все дизлайкают рычаг но любят бурсилону которая эти рычаги активирует?
Вопрос в ответ, почему Мадридцы так смеются над рычагами, хотя сами их активируют?
+3
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Rahym Hommadow
Ну ждём празднование фола СТРЕЛЯЮЩИЙ ПАЛЕЦ
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Вячеслав Новиков
Вот это истинный показатель желания играть за Барселону, добро пожаловать
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ЧИКО
Тут ключевым является то, что если Феликс заиграет в Барсе, то Атлетико поднимет цену на него до небес. Ведь и сами платили за него огромную сумму. Но если и сам Феликс не захочет вернутся в Атлетико, то они могут его обвинить в нарушении контракта. Ситуация непростая, но пусть в этом году хорошо заиграет в Барсе, а через год видно будет что и как….
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Bob Ganiev
На бумаге для Барсы просто идеально. Техничный, ориентированный на атаку и отлично видит поле. ТО просто огонь. Бесплатно получить Гюндогана, Канселу и Феликса.. бартомеу за них выложил бы 400млн.
если Барса с Кессье, деградировавшим Фати и Роберто взяла Ла Лигу, то с этими ребятами уж точно до последнего будет в гонке.
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Alexander Prokofyev
А мог бы увеличить зарплату в 10 раз у Саудитов. Эх Феликс-Феликс
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Bob Ganiev
Ответ ЧИКО
Тут ключевым является то, что если Феликс заиграет в Барсе, то Атлетико поднимет цену на него до небес. Ведь и сами платили за него огромную сумму. Но если и сам Феликс не захочет вернутся в Атлетико, то они могут его обвинить в нарушении контракта. Ситуация непростая, но пусть в этом году хорошо заиграет в Барсе, а через год видно будет что и как….
как Феликс "не захочет вернутся а Атлетико"? так же как и не захотел играть за Атлетико, заявив об этом публично. а это не нарушение контракта. Заявит еще раз, сказав что Барса его дом и футбол Атлетико ему не подходит. Атлетико же остается в этом случаи отрубить себе руку, вернув его и посадив на лавку. Или продать Барсе на условиях Барсы.
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MESSIya
Ответ Пинающий Достоинства
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Ты за Мадридом следи, а не на ветках Барсы сиди
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