Феликс ради перехода в «Барсу» снизил зарплату на 50% и продлил контракт с «Атлетико» на 2 года

Жоау Феликс продлил контракт с «Атлетико» ради перехода в «Барселону».

До 29 августа «Барселона» считала переход португальца утопией – клуб не мог вписаться в требования финансового фэйр-плей с учетом его зарплаты. Более того, требования «Атлетико» были аналогичны тем, что предъявлялись к «Челси» в прошлом сезоне: клуб, в который переходит Жоау, должен взять на себя выплату части амортизации суммы его трансфера в мадридский клуб, а также зарплату за нынешний сезон. В случае с Феликсом сумма амортизации составляет около 18 млн евро в год (он перешел за 127 млн евро и подписал контракт сроком на 7 лет), его зарплата оценивается в 14 млн евро за сезон. «Барселона» не может позволить себе такие суммы.

В таких условиях футболист пошел на риск и публично заявил о желании перейти в «Барселону». Это закрыло двери для перехода в другие клубы, а также исключило возможность продолжения выступлений за «Атлетико». Мадридцам пришлось адаптироваться к экономической ситуации «Барсы».

Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, Феликс снизил зарплату в два раза, чтобы у «Барсы» была возможность подписать его. Кроме того, он принял условия «Атлетико» и продлил контракт на два года, теперь он рассчитан до 2029 года. За счет этого снизилась амортизация его трансфера.

Таким образом, отпустив игрока к прямому конкуренту, « » сэкономил и на зарплате игрока, и на амортизации. Также в клубе рассчитывают, что в случае успешной игры Жоау за «Барсу» его цена увеличится.

Отмечается, что « » за аренду не заплатит. От каталонского клуба игрок получит 50% от суммы, которую мог бы заработать, оставшись в «Атлетико» на прежних условиях.

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