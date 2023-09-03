«Барса» заплатит Феликсу 400 тысяч евро за сезон в аренде. От «Атлетико» Жоау получит 1,5 млн за два отработанных месяца по контракту
«Барселона» заплатит Жоау Феликсу 400 тысяч евро за сезон.
Феликс перешел в «Барселону» из «Атлетико» на правах аренды без права выкупа. При представлении португальца каталонский клуб поблагодарил португальца за финансовые уступки.
По данным журналиста Педро Мораты, «Барселона» выплатит Феликсу 400 тысяч евро за сезон. «Атлетико» выплатит полузащитнику около 1,5 млн евро – сумму, заработанную в мадридском клубе за июль и август.
Ранее стало известно, что Феликс согласился продлить контракт с «Атлетико» до 2029 года и сократить зарплату на 50%.
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