«Барса» заплатит Феликсу 400 тысяч евро за сезон в аренде. От «Атлетико» Жоау получит 1,5 млн за два отработанных месяца по контракту

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Жоау Феликс деньги Футбол

«Барселона» заплатит Жоау Феликсу 400 тысяч евро за сезон.

Феликс перешел в «Барселону» из «Атлетико» на правах аренды без права выкупа. При представлении португальца каталонский клуб поблагодарил португальца за финансовые уступки.

По данным журналиста Педро Мораты, «Барселона» выплатит Феликсу 400 тысяч евро за сезон. «Атлетико» выплатит полузащитнику около 1,5 млн евро – сумму, заработанную в мадридском клубе за июль и август.

Ранее стало известно, что Феликс согласился продлить контракт с «Атлетико» до 2029 года и сократить зарплату на 50%.

Феликс о переходе в «Барсу»: «Мечта сбылась!»

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22 комментария

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wodziegg
Ответ Jadie James
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Типа он перешёл в "Барселону", только ради того чтоб побольше поиграть в "Атлетико"? Ахахахахха
+25
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+24
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Rachid
А Может быть получится у Феликса перезагрузить карьеру в Барселоне с помощью Хави, ведь получилось же у него перенастроить темненького хрустального дембеля:))
+23
-3
+20
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Nike of FW
Есть человек желающий играть за клуб и делающий все для этого, а есть Мбапе ....
+23
-4
+19
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Бронислав Каминский
Думаю у Феликса мотивации будет хоть отбавляй,поэтому удачи ему!
Главное уже деньги копить на выкуп контракта след.летом)
+17
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+13
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Женя Гостев
Ответ Jadie James
Комментарий скрыт
Аналитика не твое
+9
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+8
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Пепси пеналдувич
Ниче се, Жоау щедрый.
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AnMe
Видел новость в другом источнике уже. Конечно шок. Очень грамотный ход от Лапортыча.
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Cearvm
Неплохой прогрев на "дух". Но с точки зрения менеджмента молодцы.
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Ruslan3132
найдутся ли люди, которые поверят, что игрок, зарабатывающий 7-8млн в год, пойдет за 400к за сезон ))) хомячки то найдутся, кто поверит. Насчет людей сомневаюсь ))
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Mechel**
У Кокорина зп больше…
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Overkiller
Что то не верится этому Педро. С зп в 9 лямов, даже, пусть, 4,5 с учётом переподписания контракта, согласиться на 400 за сезон? Пусть даже и рвение поиграть за Барсу правда. Но... У ФдЙ зп под 20 лямов, Лёва, Илкай по 10-ке, многие по 5-6 лямов. Но... 400 тысяч? Ну не верится.
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David Avagyan
В предидуших новостях напсано было что у него зп 14мл и он снизит его на 50% тоесть зп 7 мл кто поверит в чуж о 400к в год я не знаю.
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Yuriy Chistyakov
Ответ Turs
С учетом того, что номинально у барсы 5 игроков на 3 позиции атаки, то будет много минут проявить себя и перезапустить свою карьеру Феликсу. Думаю, ему также нужно как дембелю веру в него и отцовский подход от Хави…
У Феррана и Фати про отцовский подход спросить можно, много расскажут.
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