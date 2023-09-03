«Барса» заплатит Феликсу 400 тысяч евро за сезон в аренде. От «Атлетико» Жоау получит 1,5 млн за два отработанных месяца по контракту

«Барселона» заплатит Жоау Феликсу 400 тысяч евро за сезон.

Феликс перешел в «Барселону» из « » на правах аренды без права выкупа. При представлении португальца каталонский клуб поблагодарил португальца за финансовые уступки.

По данным журналиста Педро Мораты, « » выплатит 400 тысяч евро за сезон. «Атлетико» выплатит полузащитнику около 1,5 млн евро – сумму, заработанную в мадридском клубе за июль и август.

Ранее стало известно, что Феликс согласился продлить контракт с «Атлетико» до 2029 года и сократить зарплату на 50%.

Феликс о переходе в «Барсу»: «Мечта сбылась!»

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