«Барса» – на предпоследнем месте в Ла Лиге по тратам летом (3,4 млн евро). «Реал» со 130 млн – 1-й
«Барселона» заняла предпоследнее место по тратам этим летом среди клубов Ла Лиги.
Как пишет Diario Sport, только «Атлетик» Бильбао, который вообще не потратился этим летом, расположился ниже «Барселоны» в рейтинге трат среди испанских клубов. Каталонцы потратили 3,4 млн евро – столько заплатили «Жироне» за Ориоля Ромеу. Третий снизу – «Кадис», потративший 3,5 млн евро.
Лидером по тратам в Ла Лиге стал «Реал», который потратил на Джуда Беллингема, Хоселу и Франа Гарсию почти 130 млн евро. Второе место заняла «Альмерия» (38 млн евро), третье – «Атлетико» (33,7 млн евро).
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А это показывает в какой жопе в данный момент ла лига.