«Барселона» заняла предпоследнее место по тратам этим летом среди клубов Ла Лиги.

Как пишет Diario Sport, только «Атлетик» , который вообще не потратился этим летом, расположился ниже «Барселоны» в рейтинге трат среди испанских клубов. Каталонцы потратили 3,4 млн евро – столько заплатили «Жироне» за Ориоля Ромеу. Третий снизу – « », потративший 3,5 млн евро.

Лидером по тратам в стал « », который потратил на Джуда Беллингема, Хоселу и Франа Гарсию почти 130 млн евро. Второе место заняла «Альмерия» (38 млн евро), третье – « » (33,7 млн евро).

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