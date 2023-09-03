«Барса» – на предпоследнем месте в Ла Лиге по тратам летом (3,4 млн евро). «Реал» со 130 млн – 1-й

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Атлетик Ла Лига трансферы рейтинги Альмерия Кадис деньги Футбол

«Барселона» заняла предпоследнее место по тратам этим летом среди клубов Ла Лиги.

Как пишет Diario Sport, только «Атлетик» Бильбао, который вообще не потратился этим летом, расположился ниже «Барселоны» в рейтинге трат среди испанских клубов. Каталонцы потратили 3,4 млн евро – столько заплатили «Жироне» за Ориоля Ромеу. Третий снизу – «Кадис», потративший 3,5 млн евро.

Лидером по тратам в Ла Лиге стал «Реал», который потратил на Джуда Беллингема, Хоселу и Франа Гарсию почти 130 млн евро. Второе место заняла «Альмерия» (38 млн евро), третье – «Атлетико» (33,7 млн евро).

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103 комментария

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Nike of FW
Ответ Leon Betov
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у Реала абонемент , они тупо продлили
+121
-43
+78
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Любезный Коссутий
вообще, конечно, Ла Лига в крутом пике. по сути, у клубов нет денег на покупку игроков.
+76
-2
+74
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MESSIya
Ответ Leon Betov
Комментарий скрыт
Каких судей? Которые в прошлом туре гол вильярреала из офсайд засчитали? Или те, кторые принесли вчера победу реалу?
+112
-39
+73
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JENNINGS
Из этих 130 млн - 103 на одного игрока, зато какого!🤩💪🏴
+61
-21
+40
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fatei4
Ответ Фанат Доры Дуры
Дожили 😀Летом 17 года Барса закупилась на 230 миллионов, а сейчас на 3.4)
Не закупилась, а выкинула, по сути
+39
-2
+37
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Фанат Доры Дуры
Дожили 😀Летом 17 года Барса закупилась на 230 миллионов, а сейчас на 3.4)
+37
-3
+34
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MESSIya
Барса Б в это ТО больше потратила
+26
-2
+24
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Никита Смолов
ЛаЛига с Тебасом летит на дно, если испанские клубы провалятся в ЛЧ, все, баста.
+19
-2
+17
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фан Барсы
Это конечно жёстко. Пока условна какой нибудь клуб АПЛ на 10 строчке может спокойно потратить 40-50. В Ла лиге клубы бомжуют
+16
-2
+14
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Nike of FW
Ответ Roman Araslanov
Комментарий удален модератором
но звание фк кабинет присвоено реалу заслуженно
+33
-22
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Dima Demchenko
Ответ фан Барсы
Это конечно жёстко. Пока условна какой нибудь клуб АПЛ на 10 строчке может спокойно потратить 40-50. В Ла лиге клубы бомжуют
Условный ноттингем форрест может потратить 100 млн евро за окно
+9
-1
+8
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barcelonistas
Ну это блестящая работа я считаю. Усилили все проблемные позиции, почистили состав от балласта, разгрузили зарплатную ведомость.
+8
0
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Aymammet Baylyyew
Ответ Nemat A
Всё равно я считаю, что взятки судьям через Негрейро были потрачены лучше чем любой трансфер в истории футбола. Барса с их помощью выиграла кучу трофеев.
а реал с их помощью выйграл кучу лч
+11
-4
+7
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Фанат Доры Дуры
Второе место заняла «Альмерия» (38 млн евро), третье – «Атлетико» (33,7 млн евро)
А это показывает в какой жопе в данный момент ла лига.
+7
0
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Nike of FW
и на втором месте по выручке с трансферов после Вильяреала
+14
-8
+6
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bqf4gydtsb
Ответ MESSIya
Каких судей? Которые в прошлом туре гол вильярреала из офсайд засчитали? Или те, кторые принесли вчера победу реалу?
Или же на тех которые пенальти не дали в первом туре с хетафе
+6
-1
+5
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Mr@k
Боули от смеха упал со стула
+5
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Deze Deze
Ответ barcelonistas
Ну это блестящая работа я считаю. Усилили все проблемные позиции, почистили состав от балласта, разгрузили зарплатную ведомость.
Ну вообще да. Можно было бы поиронизировать на тему "вошедшей в вынужденный режим экономии "Барселоны" (а заодно взгрустнуть на тему текущей нищеты Ла Лиги, если также не так чтобы тратящий - ну что такое сейчас 130 млн. - "Реал" занял в ней первое место по тратам), но, по-хорошему она продемонстрировала пример буквально виртуозного ТО.
+5
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Фанат Доры Дуры
Ответ fatei4
Не закупилась, а выкинула, по сути
Так и есть, если не ошибаюсь, подписали Деулофеу, Дембеле, Паулиньо и Семеду. Наверное только Паулиньо пользу принес, остальные мимо вообще)
+5
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Бритва Борисович
Да уж, Барса образцовое трансферное окно провела. Теперь дело за Хаыи и ко.
+5
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Любезный Коссутий
Ответ marchellinos
С Англией никто ее может конкурировать из остальных лиг. Они на недосягаемой высоте.
да Англию можно даже не учитывать. ЛЛ в пух и прах проиграла на трансферном рынке Сериалу, Бундесу и, по-моему, даже Лиге 1
+4
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marchellinos
Ответ Любезный Коссутий
вообще, конечно, Ла Лига в крутом пике. по сути, у клубов нет денег на покупку игроков.
С Англией никто ее может конкурировать из остальных лиг. Они на недосягаемой высоте.
+2
0
+2
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marchellinos
Какой Тебас молодец. Развивает лигу.
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eyshon
Как можно сказать после этого что Лапорта не гений, приобрести несколько качественных игроков при этом не потратив почти ничего😄
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Pasha
Ответ Я Гражданин Мира
Лиге Европы у них в кармане можно сказать! Или нет ?
У Реала фрв нет, ещё посмотрим кто лигу выйграет и в лч дальше пройдёт
+2
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