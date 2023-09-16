Феликс впервые забил за «Барселону» – во 2-м матче после перехода из «Атлетико»
Жоау Феликс отметился дебютным голом в составе «Барселоны».
Полузащитник открыл счет в игре с «Бетисом» (2:0, первый тайм) в 5-м туре Ла Лиги. Каталонцы воспользовались потерей, которую соперники совершили на своей половине под прессингом.
Феликс проводит за «блауграну» вторую игру после перехода из «Атлетико» на правах аренды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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