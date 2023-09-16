Феликс впервые забил за «Барселону» – во 2-м матче после перехода из «Атлетико»

Теги Барселона Атлетико Бетис Ла Лига Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс отметился дебютным голом в составе «Барселоны».

Полузащитник открыл счет в игре с «Бетисом» (2:0, первый тайм) в 5-м туре Ла Лиги. Каталонцы воспользовались потерей, которую соперники совершили на своей половине под прессингом.

Феликс проводит за «блауграну» вторую игру после перехода из «Атлетико» на правах аренды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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corazón blanco
С отрывом пока лучший в составе Барселоны, и в моменте с голом здорово сыграл и сейчас шикарно пропустил мяч, ассист без касания исполнил.
+35
-2
+33
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b_arfa
Жоау х2 пока очень хороши
+24
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+24
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ariuntrius
Ответ corazón blanco
С отрывом пока лучший в составе Барселоны, и в моменте с голом здорово сыграл и сейчас шикарно пропустил мяч, ассист без касания исполнил.
Да и просто в моментах бежит, борется. А не Фати который играет только на чистых
+21
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+21
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Кирилл
Феликс вроде бы только проводит второй матч, а уже очень хорошо вписывается )

Главное, чтобы не сбавлял обороты и продолжал в том же духе !
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corazón blanco
Ответ ariuntrius
Да и просто в моментах бежит, борется. А не Фати который играет только на чистых
Ну Фати после стольких травм просто боится идти лишь раз в стыки, это психологическая проблема. Но сегодня показательно, сколько было времени у Фати, чтобы расстрелять Онану, но он протянул время и дождался когда и защитник почти его накрыл и Онана угол сократил и упустил двухсотпроцентный момент.
+8
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turcanudima87@gmail.com
Колоссальная разница между Феликсом и Фати, как же жаль что травмы скорее всего загубили такой талант.
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Bazilic
Просто умница. Пашет за двоих, с таким отношением далеко пойдет
+4
-1
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Sundance Neeskens
Отличное начало. Наладить связь с Бальде и вообще супер будет.
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Промах Мораты
Ответ corazón blanco
С отрывом пока лучший в составе Барселоны, и в моменте с голом здорово сыграл и сейчас шикарно пропустил мяч, ассист без касания исполнил.
В челси первые игры тоже хорошо выглядел. Потом сдулся
+1
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Евген Карик
да норм парень,атмосфера и командный дух помогут вернуться в топы.
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jane gunn
как же он хорош 💎
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ljolik888
Главное как забил . Красавчег !
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ясон чистяков
Походу Фетиш нашёл свою команду, конечно ещё рано что то говорить но посмотрим далее, красава!!!
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