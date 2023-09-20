Каррера о «Спартаке» и «Юве»: «Самые титулованные и популярные клубы своих стран. «Спартак» много побеждал – отсюда и огромная армия болельщиков»

Теги Спартак Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия болельщики Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера рассказал, что объединяет «Спартак» и «Ювентус».

– Часто вспоминаете времена работы в «Спартаке»?

– Конечно! Мы проделали там большую работу, победили в чемпионате. Это было отличное время.

И я особенно в восторге от болельщиков «Спартака», которые меня всегда поддерживали. У нас была и остается с ними взаимная любовь и уважение. Когда приезжаю в Москву, всегда рад их увидеть.

– Поддержка от спартаковских фанатов чем-то похожа на то, что вы всю жизнь наблюдаете в Италии?

– Да, это что-то невероятное.

Не забывайте, что я долго играл и тренировал в «Ювентусе». А это самый титулованный и популярный клуб в Италии. Так же, как «Спартак» в России.

Что неудивительно, поскольку клуб так много побеждал у вас в стране. Отсюда и огромная армия болельщиков по всей России. Такая же, как у «Ювентуса» в Италии, – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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11 комментариев

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Celsius
Готовит почву к возвращению в Спартак главным тренером. Сейчас они с Черчесовым наперебой будут всюду рассказывать о непревзойденном величии божественного Спартака.
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Остап Бендер Сгибальщик
опять мантры,мантры,мантры)))один выигрыш в КР и опять он чемпиён...
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Сергей Жарковский
Чувствуется что под рыжим кресло закачалось.
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Celsius
Ответ OldRedWhite
Тогда уж Спортс готовит ))) Третий раз читаю эту новость от итальянского мотиватора )))
Значит спортс на стороне Карреры и против Черчесова. Ничего, Стасик это спортсу еще припомнит!
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