Ещенко о конфликте с Каррерой: «Если хочешь убрать человека, так сделай это. Не старайся его загнобить. От той ситуации страдала вся команда»

Андрей Ещенко высказался о конфликте с Массимо Каррерой.

В сезоне‑2018/19 Каррера отстранил и Дениса Глушакова от работы с командой «Спартака» за лайк публикации с критикой тренера.

– Давайте о . Он в итоге извинился перед вами за историю с лайками и отчислением из основы?

– Да. На прощальном ужине Каррера признался, что хотел вернуть, но получилось как получилось.

– Удивились приглашению Карреры?

– Да нет. Я вот чего не понял: если хочешь убрать человека, так сделай это. Зачем ты других прицепом тянешь? Не нравится тебе кто-то – скажи прямо. Ведь от той ситуации страдал не только он и я, а вся команда.

В итоге плохо было и самому Каррере, который через пару месяцев покинул «Спартак». В раздевалке начался разлад. Опять же: не хочешь видеть в коллективе кого-то – посади на «банку», не жди его ошибки и не старайся загнобить.

– Сильно переживали?

– Да я взрослый человек, что переживать-то? Никакого злого умысла с моей стороны не было.

– Каррера отчислил с вами , которого тогда возненавидели фанаты. К вам ведь меньше вопросов было, так?

– Не забывайте, что в тот период на Дениса все навалилось. Был бракоразводный процесс, где все начинало всплывать, а в истории с Каррерой болельщики «Спартака» приняли сторону итальянца.

– На команде вся та шумиха сильно сказывалась?

– Конечно, все эти темы обсуждались в СМИ, было давление. Начался дисбаланс – этих убрали, тех отправили восвояси, и пошло-поехало, – сказал бывший защитник « ».

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