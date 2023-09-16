Ещенко о конфликте с Каррерой: «Если хочешь убрать человека, так сделай это. Не старайся его загнобить. От той ситуации страдала вся команда»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Денис Глушаков Массимо Каррера Футбол

Андрей Ещенко высказался о конфликте с Массимо Каррерой.

В сезоне‑2018/19 Каррера отстранил Ещенко и Дениса Глушакова от работы с командой «Спартака» за лайк публикации с критикой тренера. 

– Давайте о Каррере. Он в итоге извинился перед вами за историю с лайками и отчислением из основы?

– Да. На прощальном ужине Каррера признался, что хотел вернуть, но получилось как получилось.

– Удивились приглашению Карреры?

– Да нет. Я вот чего не понял: если хочешь убрать человека, так сделай это. Зачем ты других прицепом тянешь? Не нравится тебе кто-то – скажи прямо. Ведь от той ситуации страдал не только он и я, а вся команда.

В итоге плохо было и самому Каррере, который через пару месяцев покинул «Спартак». В раздевалке начался разлад. Опять же: не хочешь видеть в коллективе кого-то – посади на «банку», не жди его ошибки и не старайся загнобить.

– Сильно переживали?

– Да я взрослый человек, что переживать-то? Никакого злого умысла с моей стороны не было.

– Каррера отчислил с вами Дениса Глушакова, которого тогда возненавидели фанаты. К вам ведь меньше вопросов было, так?

– Не забывайте, что в тот период на Дениса все навалилось. Был бракоразводный процесс, где все начинало всплывать, а в истории с Каррерой болельщики «Спартака» приняли сторону итальянца.

– На команде вся та шумиха сильно сказывалась?

– Конечно, все эти темы обсуждались в СМИ, было давление. Начался дисбаланс – этих убрали, тех отправили восвояси, и пошло-поехало, – сказал бывший защитник «Спартака».

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6 комментариев

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SGS55
Если в коллективе разлад - ответственен всегда руководитель. Аксиома.
Г лушаков дурилка, конечно (хотя бы из-за летних празднований чемпионства и "миллеровки"), но не враг,- просто крыша от счастья слегка съехала...
Ещенко, кстати,- да,- вполне адекватен был.
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Геннадий Тимченко
Ответ SGS55
Если в коллективе разлад - ответственен всегда руководитель. Аксиома. Г лушаков дурилка, конечно (хотя бы из-за летних празднований чемпионства и "миллеровки"), но не враг,- просто крыша от счастья слегка съехала... Ещенко, кстати,- да,- вполне адекватен был.
а пенальти тосно он как друг запорол❓🤔 и потом сразу гадко ухмыльнулся❓🤬
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Дзюбиньо
Ещенко единственный кто не восхваляет Карьеру что ли?
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Jeicob Harlon
сдаётся мне царь то не настоящий
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Гладиатор911
Пускай скажет Каррере за 17-й год спасибо.
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Дмитрий Осипов
Так вы Аленечева слили, а потом на багаже чемпионат взяли. Вот вам карма и вернула должное
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