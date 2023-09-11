«Сначала надо пригласить еще раз Аленичева и Титова, оставить багаж, и потом уже мотиватора Карреру». Зарема о готовности Массимо вернуться в «Спартак»

Зарема Салихова прокомментировала желание Массимо Карреры вернуться в «Спартак».

Ранее главный тренер красно-белых заявил, что без вопросов согласится снова возглавить команду, если получит такое предложение.

«Сейчас промотур у , он готов возглавить « », несмотря на перерыв в 2,5 года в тренерской карьере и отсутствие каких-либо результатов после «Спартака».

Но, чтобы у него получилось, сначала надо пригласить еще раз и , оставить багаж, и потом уже мотиватора Карреру», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS