«Сначала надо пригласить еще раз Аленичева и Титова, оставить багаж, и потом уже мотиватора Карреру». Зарема о готовности Массимо вернуться в «Спартак»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Массимо Каррера Р-Спорт Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала желание Массимо Карреры вернуться в «Спартак».

Ранее главный тренер красно-белых заявил, что без вопросов согласится снова возглавить команду, если получит такое предложение. 

«Сейчас промотур у Массимо Карреры, он готов возглавить «Спартак», несмотря на перерыв в 2,5 года в тренерской карьере и отсутствие каких-либо результатов после «Спартака».

Но, чтобы у него получилось, сначала надо пригласить еще раз Аленичева и Титова, оставить багаж, и потом уже мотиватора Карреру», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. 

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16 комментариев

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Snafu
Ответ Заборостроитель
И вылететь от Аека. И чтобы другие клубы в это время играли на два фронта
Вылететь от АЕКа нынче сложновато будет. Разве что два товарняка с ними сгонять (и по итогам уволить Аленичева)
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Momos
Глядя на Спартак можно не плохо так сэкономить на билетах в цирк.
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Красная стрела
Каррера поражает своей адекватностью. Уверенностью и четкостью понимания происходящего. Вопрос как промежуток на нем сказался. Футбол же тоже на месте не стоит.
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Anders_b
А можно еще мясо делать из фарша, проворачивая его назад.
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Dmitry Orlov
Ну вот это годная шутка от Заремы.
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schwein
Уробо́рос - свернувшийся в кольцо змей или ящерица, кусающий себя за хвост.
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Олимпионик
Вот если бы Федуну тогда прислали не Зарему, а другую. Где бы сейчас писала свои комментарии Зарема?
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Красная стрела
Каррера поражает своей адекватностью. Уверенностью и четкостью понимания происходящего. Вопрос как промежуток на нем сказался. Футбол же тоже на месте не стоит.
Да чё там футбол, мячик круглый, поле зеленое, главное что Каррера играл и наверняка умеет не плохо чеканить мяч, остальное пыль, не верите? Спросите у А.Мостового.
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Кинг Конг Жив
Мне нравятся женщины с юмором.
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Celsius
Надо еще вернуть Пилипчука и Глушакова, вот тогда то...
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Владимир Акимов
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Да чё там футбол, мячик круглый, поле зеленое, главное что Каррера играл и наверняка умеет не плохо чеканить мяч, остальное пыль, не верите? Спросите у А.Мостового.
мяч круглый, ворота квадратные, двоих обвёл, пульнул в девятку и пошёл.
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