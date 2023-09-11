«Сначала надо пригласить еще раз Аленичева и Титова, оставить багаж, и потом уже мотиватора Карреру». Зарема о готовности Массимо вернуться в «Спартак»
Зарема Салихова прокомментировала желание Массимо Карреры вернуться в «Спартак».
Ранее главный тренер красно-белых заявил, что без вопросов согласится снова возглавить команду, если получит такое предложение.
«Сейчас промотур у Массимо Карреры, он готов возглавить «Спартак», несмотря на перерыв в 2,5 года в тренерской карьере и отсутствие каких-либо результатов после «Спартака».
Но, чтобы у него получилось, сначала надо пригласить еще раз Аленичева и Титова, оставить багаж, и потом уже мотиватора Карреру», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
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