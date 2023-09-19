У Феликса гол за «Барселону» во 2-м матче подряд. С учетом сборной Португалии Жоау забил в 3 играх кряду – такого не было с 2018 года

Теги Сборная Португалии по футболу Барселона Ла Лига высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА Антверпен Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс забил за «Барселону» в двух из трех матчей после перехода.

Полузащитник открыл счет на 11-й минуте игры с «Антверпеном» в Лиге чемпионов. На 19-й он также отдал результативную передачу Роберту Левандовскому.

Впервые в составе «блауграны» португалец отметился голом 16 сентября – в матче с «Бетисом» (5:0) в Ла Лиге.

Перед этим Феликс также отличился за свою национальную сборную – поучаствовал в разгроме Люксембурга (9:0) 11 сентября. В последний раз ему удавалось забить в трех играх подряд осенью 2018 года – за «Бенфику» и Португалию U21.

Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Кирилл
Феликс на деле показывает что «мечта играть в Барселоне» - это не просто слова для него.

Главное, чтобы продолжал в том же духе !
+52
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Независимый эксперт
Ну вот и Фелиш у Хави раскрылся. А то уже к верблюдам отправляли.
+24
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Пепси пеналдувич
Это чудо, жаль что критиковал его)
+25
-3
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Manu Maks
Я так и думал ы подходящей команде он заиграет! Барселона нало было тогда вместо Антуана купить его трансфер! Но задным числом все мы умны!
+9
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Молодой Френки
Кажется тут тот самый момент - когда игрок нашел свою команду. И движения добавил и поле видит иначе, пасы раздает. Атлетико Мадрид убивает таких игроков, а в Барсе они расцветают(гризман не в счет)
+7
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6tspey7tb5
Все таки после ухода Неймана на этом фланге не хватало такого игрока. Надеюсь в договоре аренды есть сумма выкупа, если нет то после аренды Атлетико зарядит сумму конкретную.
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Экспертное мнение
Феликс конечно с достоинством носил бы десятый номер, гениален, техничен. Но и 14 хорошо, номер Кройффа.
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Mr. Kobayashi
Ответ 6tspey7tb5
Все таки после ухода Неймана на этом фланге не хватало такого игрока. Надеюсь в договоре аренды есть сумма выкупа, если нет то после аренды Атлетико зарядит сумму конкретную.
вряд ли неподъемную запросят, между клубами хорошие отношения, сколько игроков со скидкой отпускали в атлетико.

ну и фактор мендеша.

но пока рано рассуждать. если так будет играть дальше, то и не жалко будет раскошелится.
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corazón blanco
Когда попал в ту команду, которая позволяет раскрывать свои лучшие качества, отличный дебют, этот переход воодушевил его и играет он с горящими глазами.
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igls54
Феликс выключил горячее сердце и включил холодную голову
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andr d
Ответ Молодой Френки
Кажется тут тот самый момент - когда игрок нашел свою команду. И движения добавил и поле видит иначе, пасы раздает. Атлетико Мадрид убивает таких игроков, а в Барсе они расцветают(гризман не в счет)
Гризман тоже не плохо был, учитывая что им все дыры затыкали
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A.B.W.
Ответ Экспертное мнение
Феликс конечно с достоинством носил бы десятый номер, гениален, техничен. Но и 14 хорошо, номер Кройффа.
Кройф в Барсе под 9 номером играл
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Дмитрий Яруллин
Ответ 6tspey7tb5
Все таки после ухода Неймана на этом фланге не хватало такого игрока. Надеюсь в договоре аренды есть сумма выкупа, если нет то после аренды Атлетико зарядит сумму конкретную.
Феликс под это дело контракт продлил с атлетами на меньшую зп, так что думаю , что за 50 договорятся
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fcb812
Волшебный игрок,безумно рад его видеть в нашем клубе 🔥
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Экспертное мнение
Ответ Manu Maks
Я так и думал ы подходящей команде он заиграет! Барселона нало было тогда вместо Антуана купить его трансфер! Но задным числом все мы умны!
Еще во времена Бенфики было видно, что это игрок для Барсы)) Трансфер в Атлетико никто не понял, максимально не подходящая команда для него. Наверно до самого Феликса это тоже дошло уже, раз рвался в Барсу.
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Экспертное мнение
Ответ Иван Баланар
Забил великому Люксембуругу, Бетису и титану Антверпену, и кабинетные уже потекли. хаха Было бы тоже самое у Роналду, толпой бы ржали и издевались.
Кстати о Криштике, там у Персеполиса удалили игрока чтобы Аль-Наср отскочил))) Лига чемпионов азиатская, а методы чтобы тащить Криштика всё такие же.
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Raindrop Drop Top
Ответ Иван Баланар
Забил великому Люксембуругу, Бетису и титану Антверпену, и кабинетные уже потекли. хаха Было бы тоже самое у Роналду, толпой бы ржали и издевались.
Так у кринжа такого не будет 🤣
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