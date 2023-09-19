У Феликса гол за «Барселону» во 2-м матче подряд. С учетом сборной Португалии Жоау забил в 3 играх кряду – такого не было с 2018 года
Жоау Феликс забил за «Барселону» в двух из трех матчей после перехода.
Полузащитник открыл счет на 11-й минуте игры с «Антверпеном» в Лиге чемпионов. На 19-й он также отдал результативную передачу Роберту Левандовскому.
Впервые в составе «блауграны» португалец отметился голом 16 сентября – в матче с «Бетисом» (5:0) в Ла Лиге.
Перед этим Феликс также отличился за свою национальную сборную – поучаствовал в разгроме Люксембурга (9:0) 11 сентября. В последний раз ему удавалось забить в трех играх подряд осенью 2018 года – за «Бенфику» и Португалию U21.
Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Главное, чтобы продолжал в том же духе !
ну и фактор мендеша.
но пока рано рассуждать. если так будет играть дальше, то и не жалко будет раскошелится.