Левандовски забил за «Барсу» в 4-м матче подряд. У форварда была серия из 4 игр без голов ранее

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антверпен Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски забил за «Барселону» в четвертом матче подряд.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов против «Антверпена» форвард «Барселоны» отметился забитым голом на 19-й минуте.

Ранее Левандовски забивал в матчах Ла Лиги против «Бетиса» (5:0), «Вильярреала» (4:3) и «Осасуны» (2:1).

До этого поляк не забивал за «Барселону» в 4 матчах подряд, повторив свою самую длинную безголевую серию.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Антверпен» (3:0, первый тайм).

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Феликс вернул ему уверенность:)
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЭкспертДиванный
Новички Барсы радуют конечно
Феликс гол+пас
Гюндоган голевая передача
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dr. cage
Неплохой ход набрал поляк..

Жаль только, что неблагодарное глорье Барсы уже списало Роберта в угоду ноунейму из джунглей..
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий