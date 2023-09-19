Левандовски забил за «Барсу» в 4-м матче подряд. У форварда была серия из 4 игр без голов ранее

Роберт Левандовски забил за «Барселону» в четвертом матче подряд.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов против « » форвард «Барселоны» отметился забитым голом на 19-й минуте.

Ранее Левандовски забивал в матчах против «Бетиса» (5:0), «Вильярреала» (4:3) и «Осасуны» (2:1).

До этого поляк не забивал за «Барселону» в 4 матчах подряд, повторив свою самую длинную безголевую серию.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Антверпен» (3:0, первый тайм).

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