Левандовски забил за «Барсу» в 4-м матче подряд. У форварда была серия из 4 игр без голов ранее
Роберт Левандовски забил за «Барселону» в четвертом матче подряд.
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов против «Антверпена» форвард «Барселоны» отметился забитым голом на 19-й минуте.
Ранее Левандовски забивал в матчах Ла Лиги против «Бетиса» (5:0), «Вильярреала» (4:3) и «Осасуны» (2:1).
До этого поляк не забивал за «Барселону» в 4 матчах подряд, повторив свою самую длинную безголевую серию.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Антверпен» (3:0, первый тайм).
Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch
Феликс гол+пас
Гюндоган голевая передача
Жаль только, что неблагодарное глорье Барсы уже списало Роберта в угоду ноунейму из джунглей..