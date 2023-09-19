Овермарс о Вермерене, который интересен «Барсе»: «Напоминает Хави и Иньесту, игроков схожего амплуа. Он на фантастическом уровне, не сомневаюсь»
Марк Овермарс сравнил Артюра Вермерена с Хави и Андресом Иньестой.
Сообщалось, что 18-летний защитник «Антверпена» интересен «Барселоне». Руководство «Барселоны» планировало встретиться с агентом Вермерена перед сегодняшним матчем группового этапа Лиги чемпионов, чтобы обсудить стоимость трансфера.
«Не сомневаюсь, что он на фантастическом уровне. Когда я увидел его в первый раз, он напомнил мне Хави и Иньесту, футболистов схожего амплуа», – сказал спортивный директор «Антверпена» в интервью Ser.
Овермарс также высоко оценил работу Хави в качестве главного тренера «Барселоны».
«Барса» растет, требуется время, чтобы перестроиться. Стоит взглянуть на прошлый сезон, когда они выиграли лигу.
Хави был моим коллегой по амплуа на поле. Как тренеру, ему нужно дать поработать 3-4 года, обязательства должны быть долгосрочными. Я знаю, что «Барса» переживает трудные финансовые времена, но уже в прошлом году они выиграли Лигу. У них очень хорошие молодые игроки», – сказал Овермарс.
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