Мак Аллистер о победе на ЧМ-2022: «Это невероятная радость для Месси – он страдал, когда ему не удавалось выиграть. Мы играли с лучшим в мире и выиграли вместе с ним»

Алексис Мак Аллистер высказался о победе на ЧМ-2022 в команде с Лионелем Месси.

– Присутствие Месси дает команде многое, но временами возникает ощущение, что помимо того факта, что он был нужен вам для вашей карьеры, вы многое сделали для того, чтобы он наконец смог стать чемпионом мира.

– Кажется, я уже говорил, что это поколение выросло, наблюдая за его игрой. Я думаю, это отчасти ключ к разгадке: вы восхищаетесь им со стороны, а затем, когда оказываетесь рядом с ним, восхищаетесь тем, какой он человек, спокойствием, которое он излучает, мелкими деталями, которые отражают его лидерство.

Например, будучи чемпионом мира и зная, что он, возможно, не сможет сыграть с Боливией, он отправился в горы в день рождения своего сына и провел день с нами. Это не что-то второстепенное, это и есть те детали, которые делают его еще важнее. Может быть, людям это не очень интересно, я не знаю, но для нас самое важное, что он может сделать, – это поддержать нас.

Я не люблю много говорить о прошлом, но было видно, что Лео сильно страдал, когда ему не удавалось выиграть, поэтому для него возможность победить с нами – невероятная радость. Я чувствую, что мы сможем по-настоящему оценить это только через много лет. Мы играли с лучшим в мире и выиграли вместе с ним, – сказал полузащитник сборной и « ».

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