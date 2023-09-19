Мак Аллистер о победе на ЧМ-2022: «Это невероятная радость для Месси – он страдал, когда ему не удавалось выиграть. Мы играли с лучшим в мире и выиграли вместе с ним»

Теги Ливерпуль МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Интер Майами Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер высказался о победе на ЧМ-2022 в команде с Лионелем Месси.

– Присутствие Месси дает команде многое, но временами возникает ощущение, что помимо того факта, что он был нужен вам для вашей карьеры, вы многое сделали для того, чтобы он наконец смог стать чемпионом мира.

– Кажется, я уже говорил, что это поколение выросло, наблюдая за его игрой. Я думаю, это отчасти ключ к разгадке: вы восхищаетесь им со стороны, а затем, когда оказываетесь рядом с ним, восхищаетесь тем, какой он человек, спокойствием, которое он излучает, мелкими деталями, которые отражают его лидерство.

Например, будучи чемпионом мира и зная, что он, возможно, не сможет сыграть с Боливией, он отправился в горы в день рождения своего сына и провел день с нами. Это не что-то второстепенное, это и есть те детали, которые делают его еще важнее. Может быть, людям это не очень интересно, я не знаю, но для нас самое важное, что он может сделать, – это поддержать нас.

Я не люблю много говорить о прошлом, но было видно, что Лео сильно страдал, когда ему не удавалось выиграть, поэтому для него возможность победить с нами – невероятная радость. Я чувствую, что мы сможем по-настоящему оценить это только через много лет. Мы играли с лучшим в мире и выиграли вместе с ним, – сказал полузащитник сборной Аргентины и «Ливерпуля».

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27 комментариев

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kaka10
Такое чувство, будто ЧМ нужен был лишь одному Месси...
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Grime Font
не сборная Аргентины, а сектанты месси
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Waititi
Сколько люзоблюдства и от игроков и от спортс и от фанов неуемных. Ну победил, ну получил кубок мира ну красава кто спорит, зачем теперь 500 лет об этом говорить ? На носу ЛЧ, а вы все кубок мира который выиграл 1 Месси потому что только ему он был нужен. Ну серьезно жизнь продолжается.
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rude.
Прогрев перед ЗМ Леньчику?)
Та ладно-ладно, все поняли уже
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ML26
Ответ kaka10
Такое чувство, будто ЧМ нужен был лишь одному Месси...
И его фанатикам🤲
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Alexandr Turner
Ответ Waititi
Сколько люзоблюдства и от игроков и от спортс и от фанов неуемных. Ну победил, ну получил кубок мира ну красава кто спорит, зачем теперь 500 лет об этом говорить ? На носу ЛЧ, а вы все кубок мира который выиграл 1 Месси потому что только ему он был нужен. Ну серьезно жизнь продолжается.
Его спрашивают, он отвечает
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Born is the King
шейхи, Марчиняк и Коло Муани конечно сотворили историю для Аргентины
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Total_90
Не комментарии, а стена плача фанатов Роналду)
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VERBLYUD
Представьте себя на месте молодых игроков Аргентины. Вы ребенок/подросток и болеете за своего кумира в финале ЧМ, который он проигрывает, а через 8,5 лет вы помогайте ему выиграть этот титул. Безумная история!
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kelint
Судейская чм
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Профессор из Кобхэма
Ответ Grime Font
не сборная Аргентины, а сектанты месси
Он сделал вчерашних ноунеймов чемпионами мира. Из великих игроков там оставались только Лео и Ди Мария. Ну еще Отаменди легенда аргентинского футбола.
Еще одна звезда Лаутаро провалил турнир.
Остальные либо молодежь(Энцо, Альварес), либо просто добротные игроки.
А после победы они все стали рок-звездами.

Аргентинцы до сих пор благодарны Марадоне за ЧМ86, почему это поколение не может радоваться и выражать любовь к Месси?

Почти все игроки росли на футболе Месси, и с ним же стали чемпионами мира. Это мечта для целой нации. Достаточно посмотреть, как аргентинцы праздновали.
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QWertY
Ответ Grime Font
не сборная Аргентины, а сектанты месси
Ну так они росли являясь его фанатами, к тому же взяли с ним ЧМ. Их можно понять. Местные Роман и Direct free kick писались бы от счастья, если бы взяли ЧМ с Кришти
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Tollie
Ответ Waititi
Сколько люзоблюдства и от игроков и от спортс и от фанов неуемных. Ну победил, ну получил кубок мира ну красава кто спорит, зачем теперь 500 лет об этом говорить ? На носу ЛЧ, а вы все кубок мира который выиграл 1 Месси потому что только ему он был нужен. Ну серьезно жизнь продолжается.
при том, как выиграл... судьи за уши вытянули, надавали кучу левых пенальти, закрывали глаза на нарушения аргентинцев...

постыдились бы радоваться такому "триумфу".
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andr d
Шейх и Марчиняк творили историю для французов, но Коло Муани был против
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Zed_patriot
Ответ Grime Font
не сборная Аргентины, а сектанты месси
Вождь нации всё таки
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llolishe
Ответ Born is the King
шейхи, Марчиняк и Коло Муани конечно сотворили историю для Аргентины
Как и Боули для Челсье
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Alexandr Turner
Ответ Born is the King
шейхи, Марчиняк и Коло Муани конечно сотворили историю для Аргентины
Паласиос и Игуаин тоже получается сотворили истории сборной Германии?)
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Zed_patriot
Ответ andr d
Шейх и Марчиняк творили историю для французов, но Коло Муани был против
у вас одна методичка?
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