Маркос Акунья: «Месси – великий лидер страны. Без него Аргентина бы не выиграла чемпионат мира»
Маркос Акунья назвал Лионеля Месси великим лидером Аргентины.
«Для меня Месси – великий лидер страны. Без него мы бы не выиграли чемпионат мира.
Я думаю, что мы многого добились благодаря поддержке людей. Единство, которое существовало с момента победы на Кубке Америки, было чем-то невероятным, я никогда не видел такого раньше», – сказал защитник «Севильи» и сборной Аргентины.
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Месси подкупил марокканцев, чтобы те отправили Португалию домой. Месси подкупил Коло Муани, чтобы он на 123 - минуте попал прямо в ногу Мартинеса. Месси подкупил Ван Дейка, Комана, Тчуамени, чтобы те промазались в серии пенальти. Месси договорился с саудитами, чтоб они обыграли Аргентину в первом матче. Месси подкупил мексиканцев, чтобы те дали забить ему с 25 - метров. Месси подкупил Гвардиолу, чтобы он просто наблюдал, как его обыгрывает сам Месси. Месси подкупил Лаоса, чтобы он добавил 10 минут в пользу Нидерланды...
Какой же Месси богатый, даже сам Илон Маск завидует:)
ЧМ 2014 - МВП Турнира✅
Финалиссима - МВП Турнира✅
МЧМ - МВП Турнира✅
КА 2015 - МВП Турнира✅
КА 2021 - МВП Турнира✅
ЧМ 2022 - МВП Турнира✅
МЧМ - Лучший игрок Финала ✅
Финалиссима - Лучший игрок Финала✅
КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅
ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅
6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎
4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎
Самый титулованный игрок в истории футбола✅
роналду
МВП турнира сборных - 0⛔
МВП финала - 0⛔
МВП финала Евро-2016 - Пепе⛔
МВП Лиги Наций 2019 - Диаш⛔
5 Чемпионатов Мира - 0 МВП⛔
5 Чемпионатов Европы - 0 МВП⛔
3 Лиги Наций - 0 МВП⛔
1 Кубок Конфедераций - 0 МВП⛔
Величайший!:)🇦🇷🇦🇷🇦🇷
Собрал флеш-рояль из всех турниров которые может только выиграть игрок на всех уровнях!:)) МЧМ, Олимпиада, КА, ЧМ, Финалиссима:))
Но самое главное, это то, каким лидером и авторитетом Месси стал для своих товарищей по сборной, практически все игроки сборной говорят об этом, ну а в самой Аргентине Месси уже легенда наравне с Марадоной, хотя никто и представить не мог, что в Аргентине после Марадоны появится такая культовой личность.