Маркос Акунья: «Месси – великий лидер страны. Без него Аргентина бы не выиграла чемпионат мира»

Теги МЛС Севилья Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Маркос Акунья Интер Майами Футбол

Маркос Акунья назвал Лионеля Месси великим лидером Аргентины.

«Для меня Месси – великий лидер страны. Без него мы бы не выиграли чемпионат мира.

Я думаю, что мы многого добились благодаря поддержке людей. Единство, которое существовало с момента победы на Кубке Америки, было чем-то невероятным, я никогда не видел такого раньше», – сказал защитник «Севильи» и сборной Аргентины

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29 комментариев

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Отец Абду
Давайте будем честны:

Месси подкупил марокканцев, чтобы те отправили Португалию домой. Месси подкупил Коло Муани, чтобы он на 123 - минуте попал прямо в ногу Мартинеса. Месси подкупил Ван Дейка, Комана, Тчуамени, чтобы те промазались в серии пенальти. Месси договорился с саудитами, чтоб они обыграли Аргентину в первом матче. Месси подкупил мексиканцев, чтобы те дали забить ему с 25 - метров. Месси подкупил Гвардиолу, чтобы он просто наблюдал, как его обыгрывает сам Месси. Месси подкупил Лаоса, чтобы он добавил 10 минут в пользу Нидерланды...

Какой же Месси богатый, даже сам Илон Маск завидует:)
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milky way
Ответ Artem Piatkov
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Много раз Португалия играла в Лиге Наций до Роналду?
+17
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Homelender_666
Жесть. Тут поливают Месси просто потому, что он лучший в своём деле. Человек не сделал чего-то плохого, но его искренне ненавидят🤷‍♂️
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
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Прямо сразу? Я только помню как сразу Роналду дважды влетел от сборной Греции на Евро 2004, вот это было сразу. Потом спустя 12 лет появился нелепый регламент и расширение Евро до 24 сборных, когда стало возможным выход из группы с третьего места с 0 победами, и даже на том победном Евро лучшим игроком турнира был признан не Роналду, а у самих португальцев проявил себя Саншеш.
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rigobersong
Месси

ЧМ 2014 - МВП Турнира✅
Финалиссима - МВП Турнира✅
МЧМ - МВП Турнира✅
КА 2015 - МВП Турнира✅
КА 2021 - МВП Турнира✅
ЧМ 2022 - МВП Турнира✅
МЧМ - Лучший игрок Финала ✅
Финалиссима - Лучший игрок Финала✅
КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅
ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅

6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎

4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎

Самый титулованный игрок в истории футбола✅

роналду

МВП турнира сборных - 0⛔
МВП финала - 0⛔
МВП финала Евро-2016 - Пепе⛔
МВП Лиги Наций 2019 - Диаш⛔

5 Чемпионатов Мира - 0 МВП⛔
5 Чемпионатов Европы - 0 МВП⛔
3 Лиги Наций - 0 МВП⛔
1 Кубок Конфедераций - 0 МВП⛔

Величайший!:)🇦🇷🇦🇷🇦🇷

Собрал флеш-рояль из всех турниров которые может только выиграть игрок на всех уровнях!:)) МЧМ, Олимпиада, КА, ЧМ, Финалиссима:))
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Fan of Sport
У Месси 7+3 в 7 матчах ЧМ, в плей-офф 5+2, дубль в финале. Ну а сколько моментов он нам еще подарил, шикарный победный гол против Мексики при счёте 0-0 из-за пределов штрафной, невероятный голевой пас, (который до сих пор трудно объяснить) Молине против Голландии, соло проход с центра поля и голевой пас против Хорватии в полуфинале, ну и шикарные матчи против Австралии в 1/8 и в финале против Франции. Конечно, также стоит упомянуть и 4 гола с пенальти, ведь это единственное, за что цепляются хейтеры, хотя и именно с пенальти в важные моменты у Месси были проблемы в прошлом, не забилпротив Челси в 1/2 ЛЧ в сезоне 2011/12, против Чили в серии пенальти дважды, а на ЧМ он показал, что он работал над ошибками и реализованных пенальти говорят сами за себя.
Но самое главное, это то, каким лидером и авторитетом Месси стал для своих товарищей по сборной, практически все игроки сборной говорят об этом, ну а в самой Аргентине Месси уже легенда наравне с Марадоной, хотя никто и представить не мог, что в Аргентине после Марадоны появится такая культовой личность.
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VERBLYUD
Ромашка после 1/8 ЧМ писал, что даже если Кришти сидя на скамейке запасных выиграет ЧМ, он все равно будет полноценным победителем и будет считаться лучше Месси. В итоге Месси выиграл ЧМ, став лучшим игроком турнира. И наш Роман пропал со спортса на 1.5 месяца)) Чем он занимался в это время?))
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Экспертное мнение
Ответ Отец Абду
Давайте будем честны: Месси подкупил марокканцев, чтобы те отправили Португалию домой. Месси подкупил Коло Муани, чтобы он на 123 - минуте попал прямо в ногу Мартинеса. Месси подкупил Ван Дейка, Комана, Тчуамени, чтобы те промазались в серии пенальти. Месси договорился с саудитами, чтоб они обыграли Аргентину в первом матче. Месси подкупил мексиканцев, чтобы те дали забить ему с 25 - метров. Месси подкупил Гвардиолу, чтобы он просто наблюдал, как его обыгрывает сам Месси. Месси подкупил Лаоса, чтобы он добавил 10 минут в пользу Нидерланды... Какой же Месси богатый, даже сам Илон Маск завидует:)
То есть Криш говорил, что он богатый, а Месси его даже в этом уделал? Да чтож ты будешь делать((
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
С 2007 по 2019 на Копе аналогично выходило 3/4 команд из группы как и на Евро Ещё забавнее, что на Копе Америка 2021 выходили сразу 4/5 команд из группы Тебя это не смущало?
Разница в том, что Копа всегда была такая. А Евро поменяли прямо во время разгара раздувания пиара Роналду со всех сторон, который начался в 2013 году. Совпадение ли? А в истории Копы ты сам можешь покопаться, она и задолго до Месси проводилась то раз в три года, или раз в два года, в начале карьеры Месси как раз начали проводить реже.
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Экспертное мнение
Ответ VERBLYUD
Ромашка после 1/8 ЧМ писал, что даже если Кришти сидя на скамейке запасных выиграет ЧМ, он все равно будет полноценным победителем и будет считаться лучше Месси. В итоге Месси выиграл ЧМ, став лучшим игроком турнира. И наш Роман пропал со спортса на 1.5 месяца)) Чем он занимался в это время?))
Представили лицо Ромашки после победного пенальти Монтиеля?
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Fan of Sport
А почему, чтобы похвалить Месси, одновременно нужно и унизить Роналду? Тоже самое и наоборот, когда хвалят Роналду, обязательно нужно унизить Месси.
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Мохнатый55
Ответ Отец Абду
Давайте будем честны: Месси подкупил марокканцев, чтобы те отправили Португалию домой. Месси подкупил Коло Муани, чтобы он на 123 - минуте попал прямо в ногу Мартинеса. Месси подкупил Ван Дейка, Комана, Тчуамени, чтобы те промазались в серии пенальти. Месси договорился с саудитами, чтоб они обыграли Аргентину в первом матче. Месси подкупил мексиканцев, чтобы те дали забить ему с 25 - метров. Месси подкупил Гвардиолу, чтобы он просто наблюдал, как его обыгрывает сам Месси. Месси подкупил Лаоса, чтобы он добавил 10 минут в пользу Нидерланды... Какой же Месси богатый, даже сам Илон Маск завидует:)
Ещё Месси подкупил Роналду, чтобы тот пробил во вратаря на последней минуте с Марокко.
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Пирс Морган
По факту
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Пикачу82
100000000 процентов что без Месси не выиграла бы Аргентина Кубок Мира
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Rus Donskoy
Месси реально бог для Аргентинского народа! в прямом смысле этого слова именно Месси привёл Аргентину к титулу
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Rus Donskoy
Ответ Гамарджоба Генацвале
Месси - это своего рода господин ПЖ для его местных фанатов. Можно ещё колокольчики в нос с буковкой "м" повесить и вообще будет хорошо.
умей проигрывать парень!
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