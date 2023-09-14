Маркос Акунья: «Месси – великий лидер страны. Без него Аргентина бы не выиграла чемпионат мира»

Маркос Акунья назвал Лионеля Месси великим лидером Аргентины.

«Для меня – великий лидер страны. Без него мы бы не выиграли чемпионат мира.

Я думаю, что мы многого добились благодаря поддержке людей. Единство, которое существовало с момента победы на Кубке Америки, было чем-то невероятным, я никогда не видел такого раньше», – сказал защитник «Севильи» и сборной .

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