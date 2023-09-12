Постекоглу о том, что Месси назвал Ромеро лучшим защитником мира: «Не стану спорить. Я бы не хотел играть против Кристиана»

Теги МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Тоттенхэм Эндж Постекоглу Интер Майами Кристиан Ромеро Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу высказался об игре Кристиана Ромеро.

Ранее Лионель Месси назвал своего партнера по сборной Аргентины лучшим защитником мира

«Я не стану спорить с Месси. Вот что я вам скажу: я бы не хотел играть против Ромеро.

Большинству парней не нравится тренироваться против него. Он настоящий боец, и мне это в нем нравится. Будь то тренировка или игра, вы можете увидеть, что дает Ромеро команде», – сказал Постекоглу

Ромеро о том, что Месси назвал его лучшим защитником мира: «Не ожидал. Никогда не забуду его слов»

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7 комментариев

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Fona
Там на самом деле более интересные фразы были сказаны Анже, но спортс только обсасывает тему Месси. Печально
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Rule1
😆 На Спортсе вновь завели шарманку про судей и купленный ЧМ ! Со словами да не горит 🔥 у нас не горит 🔥 :))
У гомовича наконец-то срослось после 18.12.22 и он готов с новыми силами защищать фруктовую корзинку🤓
+5
-2
+3
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Rule1
😆 На Спортсе вновь завели шарманку про судей и купленный ЧМ ! Со словами да не горит 🔥 у нас не горит 🔥 :))
+3
-1
+2
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Ювентиниус
Ответ ХавиГави_Паратрупер
У гомовича наконец-то срослось после 18.12.22 и он готов с новыми силами защищать фруктовую корзинку🤓
Думал где гномович из кыргызстана ? А вот где он прятался с прошлого года(
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