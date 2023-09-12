Постекоглу о том, что Месси назвал Ромеро лучшим защитником мира: «Не стану спорить. Я бы не хотел играть против Кристиана»

Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу высказался об игре Кристиана Ромеро.

Ранее Лионель Месси назвал своего партнера по сборной Аргентины лучшим защитником мира.

«Я не стану спорить с Месси. Вот что я вам скажу: я бы не хотел играть против Ромеро.

Большинству парней не нравится тренироваться против него. Он настоящий боец, и мне это в нем нравится. Будь то тренировка или игра, вы можете увидеть, что дает команде», – сказал .

Ромеро о том, что Месси назвал его лучшим защитником мира: «Не ожидал. Никогда не забуду его слов»

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