Постекоглу о том, что Месси назвал Ромеро лучшим защитником мира: «Не стану спорить. Я бы не хотел играть против Кристиана»
Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу высказался об игре Кристиана Ромеро.
Ранее Лионель Месси назвал своего партнера по сборной Аргентины лучшим защитником мира.
«Я не стану спорить с Месси. Вот что я вам скажу: я бы не хотел играть против Ромеро.
Большинству парней не нравится тренироваться против него. Он настоящий боец, и мне это в нем нравится. Будь то тренировка или игра, вы можете увидеть, что дает Ромеро команде», – сказал Постекоглу.
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