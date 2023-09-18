Эмилиано Мартинес о «Золотом мяче»: «Месси выиграет. Я горжусь тем, что номинирован»
Эмилиано Мартинес высказался о номинации на «Золотой мяч».
Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины попал в список игроков, претендующих на получение награды от France Football.
«Вы знаете, кто номинирован на премию. Мы знаем, кто выиграет «Золотой мяч»... Мой партнер по команде Месси.
Так что я просто горжусь тем, что номинирован, если честно», – сказал Мартинес.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября.
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Но после этого случая и такое вполне может произойти 😂
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Январь-февраль: Рэшфорд
Март: Винисиус
Апрель: КДБ
Май и до сегодняшнего дня: Холанд