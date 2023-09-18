Эмилиано Мартинес о «Золотом мяче»: «Месси выиграет. Я горжусь тем, что номинирован»

Теги Астон Вилла МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Эмилиано Мартинес Интер Майами Футбол

Эмилиано Мартинес высказался о номинации на «Золотой мяч».

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины попал в список игроков, претендующих на получение награды от France Football.

«Вы знаете, кто номинирован на премию. Мы знаем, кто выиграет «Золотой мяч»... Мой партнер по команде Месси.

Так что я просто горжусь тем, что номинирован, если честно», – сказал Мартинес

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября. 

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15 комментариев

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Пашка Донофф
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Заслуживали либо Де-Брюйне, либо Холланд, но... Как обычно отдадут Месси.
Никто не отрицает что Де-Боюйне или Холланд отличные игроки и вполне заслуживали бы ЗМ, если бы не одно НО. Месси выдал базу на ЧМ, а это веха для любого игрока. Это не считая его великолепную статистику по г п в ПСЖ. Но это уже его последний ЗМ. Дальше уже и эти двое будут иметь возможность его получить, и Мбаппе, и Биллингем. При должном отношении к делу конечно. Эпоха когда два игрока более 15 лет делили золотые мячи окончена. И вряд ли когда то еще будет. По крайней мере на нашем веку
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Александр Кораблев
да всем кроме кринжовых это понятно. сейчас душу дьяволам продают за то, чтобы ЗМ достался Холланду
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ночной кошмар Логинова
Если Мартинес вдруг выиграет Golden Ball, уже ясно, что он с ним сделает исходя из названия)
Самое шизанутое, что можно представить.

Но после этого случая и такое вполне может произойти 😂
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Zed_patriot
Ответ CriminalJoint62
Как же он достал нализывать, имей чувство собственного достоинства
Месси сделал его чемпионом, он будет благодарен этому до конца жизни
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Zed_patriot
Месси сделал его чемпионом, он будет благодарен этому до конца жизни
А Альварес? А Маккалистер. Арги впервую очень выиграли, потому-что были командой. Да, Лео был вожаком, но все же это больше система, чем "Один Месси все затащил"
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Отец Абду
Претенденты на ЗМ по мнению хейтеров:

Осень 22 - года, начало сезона: Хвича, Вальверде, Неймар
До ЧМ: Кейн, Роналду, Куртуа
После ЧМ, декабрь: Мбаппе
Январь-февраль: Рэшфорд
Март: Винисиус
Апрель: КДБ
Май и до сегодняшнего дня: Холанд
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