Эмилиано Мартинес о «Золотом мяче»: «Месси выиграет. Я горжусь тем, что номинирован»

Эмилиано Мартинес высказался о номинации на «Золотой мяч».

Вратарь « » и сборной попал в список игроков, претендующих на получение награды от France Football.

«Вы знаете, кто номинирован на премию. Мы знаем, кто выиграет « »... Мой партнер по команде .

Так что я просто горжусь тем, что номинирован, если честно», – сказал .

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября.

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