Симеоне назвал Месси лучшим футболистом в мире: «Он стал чемпионом мира, что еще нужно?»

Диего Симеоне считает Лионеля Месси лучшим футболистом мира.

– Кто сейчас лучший футболист в мире?

– . Он стал чемпионом мира, что еще нужно? – ответил тренер « ».

Месси выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины. В финале аргентинцы победили Францию в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).

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