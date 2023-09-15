Симеоне назвал Месси лучшим футболистом в мире: «Он стал чемпионом мира, что еще нужно?»
Диего Симеоне считает Лионеля Месси лучшим футболистом мира.
– Кто сейчас лучший футболист в мире?
– Месси. Он стал чемпионом мира, что еще нужно? – ответил тренер «Атлетико».
Месси выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины. В финале аргентинцы победили Францию в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).
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Он себе все доказал, ЧМ был последней ступенькой на его пути !
Холланд, Мбаппе, тот же Роналду ещё хотят, чтобы их называли лучшими !
А Месси все прошёл и на 8 ЗМ ему все равно (конечно приятно, историческая веха) но не расстроится если не получит !
Выиграл все титулы в ранге лидера + 7 ЗМ + 6 ЗБ
з.ы. Не знаю, может быть я и не прав, но, если Лёня без чипсов не может смотреть футбол, может быть он без них и играть в него не может ? ;-)