Симеоне назвал Месси лучшим футболистом в мире: «Он стал чемпионом мира, что еще нужно?»

Теги МЛС Атлетико Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Диего Симеоне ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Диего Симеоне считает Лионеля Месси лучшим футболистом мира.

– Кто сейчас лучший футболист в мире?

Месси. Он стал чемпионом мира, что еще нужно? – ответил тренер «Атлетико».

Месси выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины. В финале аргентинцы победили Францию в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).

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41 комментарий

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Мохнатый55
Пусть покажет медали чемпиона Европы и победителя Лиги наций. Ну и Кубок Франции. А то как же без него?
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Игорь Климов
Лео Месси является гением футбола, и уже величайшим футболистом в истории, это факт. Лео выиграл 7 ЗМ, (скоро будет 8), 6 ЗБ, ДВАЖДЫ был признан MVP Чемпионата Мира, (единственный за всю историю), завоевал 44 трофея (Мировой рекорд). Подавляющее число авторитетных специалистов и великих игроков прошлого, а также настоящего, признают Лео Месси величайшии футболистом.🐐🇦🇷
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Экспертное мнение
Ответ Сикарио
Cудейский зимний чемп всерьез не воспринимают даже в Аргентине))
В Аргентине как раз в декабре лето, умник)
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Отец Абду
Ответ Мохнатый55
Пусть покажет медали чемпиона Европы и победителя Лиги наций. Ну и Кубок Франции. А то как же без него?
+ про Пушкаша, Дубай Балон Дор и товарищеского турнира Шейха Саламона забыл:)
+8
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Rus Donskoy
Ответ Сикарио
Cудейский зимний чемп всерьез не воспринимают даже в Аргентине))
опять нервы...
+2
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Rus Donskoy
Ответ Сикарио
Cудейский зимний чемп всерьез не воспринимают даже в Аргентине))
пора спать 😴
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oalek
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Ответ Сикарио
Cудейский зимний чемп всерьез не воспринимают даже в Аргентине))
А еще миллионы аргентинцев требуют пересмотра результатов и отправки Кубка мира покорителю верблюдов
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Мохнатый55
Ответ Отец Абду
+ про Пушкаша, Дубай Балон Дор и товарищеского турнира Шейха Саламона забыл:)
Да-да, еще и Кубок граненого стакана)
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tnec
Чемпион Мира МЕССИ
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Rus Donskoy
до звания чемпиона мира, Месси уже был лучшим, а после чемпионата мира официально стал лучшим игроком в истории футбола
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Rus Donskoy
удивляет одно ,что здесь делают болельщицы роналду и поклонницы реала???
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Bartez1986
победить в лучшей лиге мира, очевидно же. и поработать в ней с Курбаном Курбановым
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Экспертное мнение
Если бы во времена Симеоне, Ортеги, Батистуты в 1998 и 2002 годах у Аргентины был Месси, думаю уже тогда забрали бы кубок мира
+3
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Zed_patriot
верблюд и оазис
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Zed_patriot
Предлагаю перед фамилией Месси автоматом писать преписку "Чемпион Мира" как было с сэром Алексом Фергюсоном
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A Buk
Ответ Экспертное мнение
В 2024 году за Копу возьмет девятый ЗМ. В 2026 за ЧМ возьмет десятый ЗМ. еще не вечер, Капитан Аргентина: "да я только начал".
будет в 40 как кришти бегать балластом?)
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Дмитрий Рабко
Ответ Zed_patriot
чемпион мира Лео Месси лучший футболист как минимум начиная со второй половины 19 века
Вот станет трёхкратным, тогда, возможно, Пеле и пришлёт ему голубя с весточкой, мол, не возражаю.
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Дмитрий Рабко
Ответ Экспертное мнение
Если бы во времена Симеоне, Ортеги, Батистуты в 1998 и 2002 годах у Аргентины был Месси, думаю уже тогда забрали бы кубок мира
Не ужился бы Месси с Батистутой и Симеоне. Не поделили бы они авторитет между собой на троих. Вот "ослик" бы тот да, безропотно делал бы свою работу.
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oalek
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Это мировой заговор. Тут даже жалобы в партком не помогут
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Audi
Ответ utsh44psmr
Хет-трик в финале турнира «Кожаный мяч»
Зачем Мбаппе обижаешь?
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Игорь Климов
Ответ utsh44psmr
Хет-трик в финале турнира «Кожаный мяч»
Это ты про товарищеский Кубок Салмана? Так там португальский Кринж7 только дубль забил.
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Tseren031293
Месси абсолютно плевать, считают его лучшим или нет !
Он себе все доказал, ЧМ был последней ступенькой на его пути !
Холланд, Мбаппе, тот же Роналду ещё хотят, чтобы их называли лучшими !
А Месси все прошёл и на 8 ЗМ ему все равно (конечно приятно, историческая веха) но не расстроится если не получит !
Выиграл все титулы в ранге лидера + 7 ЗМ + 6 ЗБ
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AXEL7
Что ещё нужно? Например пенальти Шерифу
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Дмитрий Рабко
Ответ Zed_patriot
Предлагаю перед фамилией Месси автоматом писать преписку "Чемпион Мира" как было с сэром Алексом Фергюсоном
Лучше после имени добавить торговую марку чипсов. Лионель "...." Месси.
з.ы. Не знаю, может быть я и не прав, но, если Лёня без чипсов не может смотреть футбол, может быть он без них и играть в него не может ? ;-)
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LinkLin
Стал чемпионом мира в одиночку. Респект пацану.
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