Алаев об отъезде игроков из РПЛ: «Нельзя рассматривать это только в негативном ключе. Уезжая, они становятся амбассадорами лиги»

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ Александр Алаев Футбол

Президент РПЛ Александр Алаев высказался об отъезде игроков из лиги.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы все самые сильные футболисты играли в РПЛ. Игроки всегда должны развиваться. Нельзя рассматривать отъезд игроков из РПЛ только в негативном ключе. Уезжая, они становятся амбассадорами лиги. Молодые таланты будут стремиться в такой чемпионат, чтобы позднее так же заинтересовывать клубы из топ-лиг.

При стабильной экономической и геополитической ситуациях РПЛ будет эффективно развиваться и в этом направлении. Важно сохранять контакты с разными футбольными лигами и развивать самим наш турнир: повышать качество судейства, проведения матчей, быть привлекательным для партнеров. И тогда качественные игроки будут мигрировать в обоих направлениях, это неизбежно для открытого рынка», – сказал Алаев

Матыцин о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Неспокойно к этому отношусь. Мы страна с богатыми традициями, должна быть внутренняя мотивация, чтобы лига была яркой»

Карпин о совете уезжать из РПЛ: «Речь шла о лучших лигах Европы, а не о повальном отъезде. Слова выдергивают из контекста, как захочется»

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6 комментариев

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Ебздрогыч
О, адекват!
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Артем Гладских
согласен, с ним! адекватный человек!
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Recreated
Ответ Ебздрогыч
О, адекват!
Он просто комменты прочитал под Матыцинским нытьём!
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Recreated
Выкрутился!
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Rustam Guseynoff
Кокорин, например, стал амбассадором АУЕ на Кипре
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