  • Семак о навесах в игре «Зенита» с ЦСКА: «Этот вариант работал неплохо, но было много хороших входов в штрафную с фланга – последней передачи не хватало»
69

Семак о навесах в игре «Зенита» с ЦСКА: «Этот вариант работал неплохо, но было много хороших входов в штрафную с фланга – последней передачи не хватало»

Сергей Семак рассказал, как «Зенит» пытался вскрыть оборону ЦСКА в матче РПЛ (1:1).

— Сегодня у «Зенита» навесы стали не то что основным, а единственным способом доставки мяча в штрафную. Насколько вас это устроило?

— Я не соглашусь с тем, что это было единственным. Конечно, это был не единственный способ доставки мяча в штрафную. У нас было очень много хороших входов в штрафную с фланга, но, к сожалению, последней передачи не хватало.

Выпуская больших форвардов, мы понимаем, что навесы – это одна из опций того, как нужно вскрывать. Тем более армейцы играли достаточно низко, оборонялись. У нас этот вариант тоже есть. Этот вариант работал неплохо, но не только он был сегодня рабочим, – сказал Семак.

«Зенит» вырвал ничью у ЦСКА: 1-м голом Соболева. К дорогущему Жерсону – вопросы

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Зенита»
