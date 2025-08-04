Семак о навесах в игре «Зенита» с ЦСКА: «Этот вариант работал неплохо, но было много хороших входов в штрафную с фланга – последней передачи не хватало»
Сергей Семак рассказал, как «Зенит» пытался вскрыть оборону ЦСКА в матче РПЛ (1:1).
— Сегодня у «Зенита» навесы стали не то что основным, а единственным способом доставки мяча в штрафную. Насколько вас это устроило?
— Я не соглашусь с тем, что это было единственным. Конечно, это был не единственный способ доставки мяча в штрафную. У нас было очень много хороших входов в штрафную с фланга, но, к сожалению, последней передачи не хватало.
Выпуская больших форвардов, мы понимаем, что навесы – это одна из опций того, как нужно вскрывать. Тем более армейцы играли достаточно низко, оборонялись. У нас этот вариант тоже есть. Этот вариант работал неплохо, но не только он был сегодня рабочим, – сказал Семак.
