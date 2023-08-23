Глава РПЛ Алаев: «Даже половина Вендела – высококлассный игрок. Он выделяется мастерством»

Теги Зенит премьер-лига Россия Организация РПЛ Александр Алаев Квинси Промес Вендел Футбол

Президент РПЛ высоко отозвался об игроке «Зенита» Венделе.

В матче 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» бразилец оформил дубль, хотя долгое время отсутствовал в расположении российской команды.

– Вас не удивляет, что Вендел, который всю предсезонку отдыхал в Бразилии, выходит и разносит РПЛ?

– Вендел – мастер. Даже половина Вендела – высококлассный игрок. Он выделяется своим мастерством. Конечно, меня это удивляет. Такой же вопрос мне задавали про Промеса, который зимой не прошел предсезонку, и был лучшим. Они профессионалы.

Когда в нашей лиге звезды показывают такой перформанс, как Вендел против «Спартака», и до этого Промес, конечно же, мы рады, – сказал Александр Алаев.

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41 комментарий

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Alex
Вендел и Клаудиньо лучшие игроки с отрывом в РПЛ. Барриос и Сантос просто не так бросаются в глаза, но это издержки их позиции
+21
-4
+17
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schwein
Ответ fussballer
Если от Вендела останется половина, то вряд ли он сможет играть.
В рпл - сможет.
+18
-3
+15
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blаncо
Вендел хотя бы не промышляет наркотиками и не покушается на жизнь своих кузенов.
+17
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+13
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Майкл Кирк Дуглас
Вендел мастеровитее Промеса
+16
-4
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юра георгиевский
Ответ Майкл Кирк Дуглас
Вендел мастеровитее Промеса
Раз в семь.
+9
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Александр Беляков
Ответ Денис Ширинов
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парень ты матч смотрел в воскресенье?
Промес не делал никакой разницы, его вообще не было видно
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юра георгиевский
Я, ещё перед матчем спартак 1:3 зенит писал, что Вендел по мастерству сильнее половины команды нашего спартачка и что он может обвести его и забить мяч, как бильярдную лузу, без шансов для вратаря. Так оно и вышло, Вендел забил даже дубль, то есть два гола. Всем здоровья. Спасибо большое.
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Фантом
Ответ Александр Беляков
парень ты матч смотрел в воскресенье? Промес не делал никакой разницы, его вообще не было видно
Причем конкретно Промеса нейтрализовал даже не Сантос, а Караваев при посильной помощи Фернандеса.
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Groznyi2024
Ответ fussballer
Если от Вендела останется половина, то вряд ли он сможет играть.
Со Спартаком точно сможет
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Сasual
Чисто питерская шутка вышла
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Виктор
Ответ Александр Беляков
парень ты матч смотрел в воскресенье? Промес не делал никакой разницы, его вообще не было видно
Будем объективны, Промеса никогда не видно в матчах с Зенитом. Не считая подленьких зацепов и провокаций.
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fussballer
Если от Вендела останется половина, то вряд ли он сможет играть.
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ApXuMaHqPuT
Можно продать пол-Вендела, купить четверть-Малкома и ещё останутся деньги на несколько круговых-мостовых🤔
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-DF-
Это смотря какая половина, если верхняя, которая пьёт, то вряд ли )
А вот нижняя половина - да, очень мастеровитый кусок Вендела )
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Groznyi2024
Причем верхняя половина Вендела, даже без нижней, обыграет Джикию
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Игорь Петров
Левая или правая?
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Tollie
Ответ Майкл Кирк Дуглас
Вендел мастеровитее Промеса
зато наш Промес сам кого хочешь отполовинит. поэтому он лучше Вендела
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arspurs9
Ответ Майкл Кирк Дуглас
Вендел мастеровитее Промеса
Сомнительное заявление
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Виктор
Ответ Captain_Noname
Обычный бразилец К сожалению, уровень нашей лиги настолько низок, что даже такое заурядное и антипрофессиональное создание считается довольно неплохим футболистом
Ты про промеса? Правильно.
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Captain_Noname
Ответ Виктор
Ты про промеса? Правильно.
Промес - бразилец, понятно

Очередной лазурный альтернативный интеллектуал
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