Глава РПЛ Алаев: «Даже половина Вендела – высококлассный игрок. Он выделяется мастерством»
Президент РПЛ высоко отозвался об игроке «Зенита» Венделе.
В матче 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» бразилец оформил дубль, хотя долгое время отсутствовал в расположении российской команды.
– Вас не удивляет, что Вендел, который всю предсезонку отдыхал в Бразилии, выходит и разносит РПЛ?
– Вендел – мастер. Даже половина Вендела – высококлассный игрок. Он выделяется своим мастерством. Конечно, меня это удивляет. Такой же вопрос мне задавали про Промеса, который зимой не прошел предсезонку, и был лучшим. Они профессионалы.
Когда в нашей лиге звезды показывают такой перформанс, как Вендел против «Спартака», и до этого Промес, конечно же, мы рады, – сказал Александр Алаев.
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Промес не делал никакой разницы, его вообще не было видно
А вот нижняя половина - да, очень мастеровитый кусок Вендела )
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