Президент РПЛ высоко отозвался об игроке «Зенита» Венделе.

В матче 5-го тура Мир со «Спартаком» бразилец оформил дубль, хотя долгое время отсутствовал в расположении российской команды.

– Вас не удивляет, что Вендел, который всю предсезонку отдыхал в Бразилии, выходит и разносит РПЛ?

– Вендел – мастер. Даже половина – высококлассный игрок. Он выделяется своим мастерством. Конечно, меня это удивляет. Такой же вопрос мне задавали про , который зимой не прошел предсезонку, и был лучшим. Они профессионалы.

Когда в нашей лиге звезды показывают такой перформанс, как Вендел против «Спартака», и до этого Промес, конечно же, мы рады, – сказал .

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