Гайич об 1:1 с «Зенитом»: «В Питере очень сложно играть. Особенно с ощущением, что вы в меньшинстве с первой секунды»
Милан Гайич оценил гостевую ничью ЦСКА с «Зенитом» (1:1) в 3-м туре РПЛ.
«В Питере очень сложно играть. Особенно, когда у вас есть ощущение, что вы играете в меньшинстве с первой секунды. «Зенит» – качественная команда, которая реализовала свой момент, поэтому 1:1 в итоге. Мы недовольны, но есть очко. Двигаемся дальше.
Пенальти в наши ворота? Я находился рядом, но не заметил. Потом сказали, что там было легкое касание. Есть судья, есть ВАР. Не знаю, что еще сказать.
Конечно, было обидно не забить в конце матча. Это был бы прекрасный гол и важные три очка. Не получилось, в следующий раз, надеюсь, получится», – сказал защитник ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
