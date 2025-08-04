  • Спортс
Джордж из «Челси» интересен «Лейпцигу». 19-летний вингер готов сменить клуб из-за дефицита игровой практики

Вингер «Челси» Тайрик Джордж интересен «РБ Лейпциг».

Немецкий клуб запросил информацию о 19-летнем англичанине во время переговоров с «синими» о трансфере Хави Симонса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Джордж готов покинуть «Челси» из-за дефицита игровой практики. В прошлом сезоне он провел в АПЛ 8 матчей, забив один гол.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
