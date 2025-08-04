«МЮ» выиграл Летнюю серию АПЛ, победив «Вест Хэм», «Борнмут» и сыграв 2:2 с «Эвертоном»
«Манчестер Юнайтед» стал победителем Летней серии АПЛ-2025.
В рамках турне по США манкунианцы набрали 7 очков в 3 матчах, победив «Вест Хэм» (2:1), «Борнмут» (4:1) и сыграв вничью с «Эвертоном» (2:2).
Итоговая таблица: «МЮ» – 7 очков (3 матча), «Вест Хэм» – 6 (3), «Борнмут» – 3 (3), «Эвертон» – 1 (3).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «МЮ»
