«МЮ» выиграл Летнюю серию АПЛ, победив «Вест Хэм», «Борнмут» и сыграв 2:2 с «Эвертоном»

«Манчестер Юнайтед» стал победителем Летней серии АПЛ-2025.

В рамках турне по США манкунианцы набрали 7 очков в 3 матчах, победив «Вест Хэм » (2:1), «Борнмут» (4:1) и сыграв вничью с «Эвертоном » (2:2).

Итоговая таблица: «МЮ » – 7 очков (3 матча), «Вест Хэм» – 6 (3), «Борнмут » – 3 (3), «Эвертон» – 1 (3).