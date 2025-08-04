  • Спортс
  «Интер» и «Милан» хотят запретить уличным торговцам продавать атрибутику у «Сан-Сиро». Вероятно, клубы планируют реализовывать футболки самостоятельно
«Интер» и «Милан» хотят запретить уличным торговцам продавать атрибутику у «Сан-Сиро». Вероятно, клубы планируют реализовывать футболки самостоятельно

«Милан» и «Интер» могут отобрать возможность торговать футболками возле стадиона.

Как передает Il Giorno, на прошлой неделе истек контракт подконтрольной «Милану» и «Интеру» компании M-I Stadio, управляющей стадионом «Сан-Сиро» и прилегающей территорией во время матчей, с уличными торговцами, продающими еду и клубную атрибутику возле арены.

M-I Stadio направила проект нового договора, который позволит торговцам оставаться на участке до 30 июня 2030 года, но на иных условиях. По словам президента консорциума операторов стадиона Луиджи Леанцы, компания предложила присутствовать на территории только точкам по продаже еды, исключая точки с официальной атрибутикой клубов.

«Это просто пощечина со стороны M-I Stadio. Пока нет ни одного акта, подтверждающего передачу этой зоны двум клубам. Следовательно, ничего не изменилось по сравнению с предыдущим договором, срок действия которого истек 31 июля.

Почему же тогда M-I Stadio требует исключить компании, торгующие атрибутикой?» – заявил Леанца. 

M-I Stadio подчеркивает, что «содержательная часть договора не подлежит изменению». 

Предполагается, что «Милан» и «Интер» намерены самостоятельно заниматься торговлей футболками и сувенирами у стадиона. Ранее клубы обращались к властям города с предложением установить стационарные торговые павильоны на площади перед ареной. Тогда эта инициатива была отклонена.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Il Giorno
