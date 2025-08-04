Товарищеские матчи. «МЮ» сыграл 2:2 с «Эвертоном», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом», «Наполи» уступил «Бресту», «Порту» победил «Атлетико»

Европейские клубы провели товарищеские матчи в преддверии нового сезона.
Товарищеские матчи
Тоттенхэм
Кински, Дэвис, Данзо, Ромеро, Порро, Грэй, Бентанкур, Сарр, Сон Хын Мин, Джонсон, Тель
Запасные: Luca Gunter, ван де Вен, Кудус, Остин, Ришарлисон, Биссума, Донли, Лэнкшир, Одобер, Вушкович, Эбботт, Викарио, Бергвалль, Мэддисон, Спенс, Jun'ai Byfield, Мин Хек
Ньюкасл:
Поуп, Таргетт, Берн, Шер, Триппьер, Майли, Бруно Гимараэс, Барнс, Жоэлинтон, Дж. Мерфи, Гордон
Запасные: Alfie Harrison, Ливраменто, А. Мерфи, Гиллеспи, Эшби, Ласселс, Seung-Soo Park, Хернес, Осула, Радди, Thompson, Влаходимос, Крафт, Тонали, Эланга, Нив, Холл
Аякс
Ярош, Вейндал, Бас, Бауман, Регеер, Тайлор, Мокио, Классен, Моро, Бергейс, Вегорст
Запасные: Траоре, Бробби, Пасвеер, Гоэи, Янс, Годтс, Херкенс, Бунида, Эдвардсен, Йеттен, Версхюрен, Штер
Монако:
Кен, Кайо Энрике, Мависса Элеби, Дайер, Тезе, Головин, Камара, Закария, Минамино, Балогун, Бирет
Запасные: Бруннер, Эмболо, Иленикена, Маецки, Керер, Уаттара, Вандерсон, Кулибали, Синго, Аклиуш, Диатта, Магасса, Мишаль, Льенар
Кастель-ди-Сангро, Италия
«Наполи» Италия – «Брест» Франция – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Ажорк (30), 0:2 – Ажорк (33), 1:2 – Лукка (63).
Порту
Диогу Кошта, Мартим, Беднарек, Н. Перес, Кошта, Вейга, Варела, Фрохольдт, Сайнс, Агехова, Пепе Акино
Запасные: Сайнс, Агехова, Фернандеш, Пепе Акино, Кошта, Беднарек, Вейга, Фрохольдт, Клаудиу Рамуш, Тейшейра, Мартим, Жоау Кошта, Моура, Хайме, Н. Перес, Вашку Соуза, Перес
Атлетико:
Облак, Лангле, Ле Норман, Руджери, Льоренте, Алекс Баэна, Галлахер, Коке, Симеоне, Альварес, Серлот
Запасные: Алекс Баэна, Симеоне, Альварес, Серлот, Эскивель, Облак, Коке, Белаид, Льоренте, Ле Норман, Галлахер, Хисмера, Лангле, Костис, Руджери
Атланта, США
«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» – 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Бруну (19, с пенальти), 1:1 – Ндиай (40), 2:1 – Маунт (69), 2:2 – Хевен (75, автогол).
«Манчестер Юнайтед»: Байындыр, Йоро (Магуайр, 57), де Лигт (Фредриксон, 88), Шоу, Диалло, Угарте, Майну (Маунт, 57), Далот, Бруну, Кунья (Хейлунд, 72), Мбемо (Доргу, 45).
«Эвертон» (стартовый состав): Пикфорд, Кин, Тарковски, О’Брайен, Миколенко, Гарнер, Гуйе, Алькарас, Ироэгбунам, Бету, Ндиай.