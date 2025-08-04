  • Спортс
  • Товарищеские матчи. «МЮ» сыграл 2:2 с «Эвертоном», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом», «Наполи» уступил «Бресту», «Порту» победил «Атлетико»
2

Европейские клубы провели товарищеские матчи в преддверии нового сезона.

Товарищеские матчи

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
3 августа 11:00, Сеул Стэдиум
Тоттенхэм
Завершен
1 - 1
Ньюкасл
Матч окончен
87’
Жоэлинтон   Хернес
Мэддисон   Мин Хек
86’
82’
Шер   Крафт
82’
Барнс   Эланга
82’
Поуп   Гиллеспи
Дэвис   Вушкович
80’
Ришарлисон
79’
77’
Триппьер   Холл
77’
Дж. Мерфи   Seung-Soo Park
Грэй   Мэддисон
75’
Джонсон   Одобер
75’
Биссума
69’
Сон Хын Мин   Кудус
65’
Тель   Ришарлисон
62’
Сарр   Биссума
62’
62’
Таргетт   Ливраменто
62’
Гордон   Осула
Порро   Спенс
46’
Бентанкур   Бергвалль
46’
Ромеро   ван де Вен
46’
2тайм
Перерыв
38’
  Барнс
31’
Триппьер
  Джонсон
4’
Тоттенхэм
Кински, Дэвис, Данзо, Ромеро, Порро, Грэй, Бентанкур, Сарр, Сон Хын Мин, Джонсон, Тель
Запасные: Luca Gunter, ван де Вен, Кудус, Остин, Ришарлисон, Биссума, Донли, Лэнкшир, Одобер, Вушкович, Эбботт, Викарио, Бергвалль, Мэддисон, Спенс, Jun'ai Byfield, Мин Хек
1тайм
Ньюкасл:
Поуп, Таргетт, Берн, Шер, Триппьер, Майли, Бруно Гимараэс, Барнс, Жоэлинтон, Дж. Мерфи, Гордон
Запасные: Alfie Harrison, Ливраменто, А. Мерфи, Гиллеспи, Эшби, Ласселс, Seung-Soo Park, Хернес, Осула, Радди, Thompson, Влаходимос, Крафт, Тонали, Эланга, Нив, Холл
Подробнее
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
3 августа 12:00, Йохан Кройфф Арена
Аякс
Завершен
2 - 2
Монако
Матч окончен
  Траоре
87’
84’
Кайо Энрике   Уаттара
Мокио   Штер
81’
Бробби   Эдвардсен
81’
76’
Камара   Кулибали
76’
Головин   Мишаль
Тайлор   Траоре
73’
Регеер   Гоэи
73’
67’
Минамино   Аклиуш
67’
Тезе   Вандерсон
66’
Бирет   Бруннер
66’
Балогун   Иленикена
65’
  Минамино
Вегорст   Бробби
63’
Моро   Годтс
63’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Закария
34’
  Бирет
  Тайлор
29’
Аякс
Ярош, Вейндал, Бас, Бауман, Регеер, Тайлор, Мокио, Классен, Моро, Бергейс, Вегорст
Запасные: Траоре, Бробби, Пасвеер, Гоэи, Янс, Годтс, Херкенс, Бунида, Эдвардсен, Йеттен, Версхюрен, Штер
1тайм
Монако:
Кен, Кайо Энрике, Мависса Элеби, Дайер, Тезе, Головин, Камара, Закария, Минамино, Балогун, Бирет
Запасные: Бруннер, Эмболо, Иленикена, Маецки, Керер, Уаттара, Вандерсон, Кулибали, Синго, Аклиуш, Диатта, Магасса, Мишаль, Льенар
Подробнее

Кастель-ди-Сангро, Италия

«Наполи» Италия – «Брест» Франция – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ажорк (30), 0:2 – Ажорк (33), 1:2 – Лукка (63).

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
3 августа 18:00, Эштадиу до Драгау
Порту
Завершен
1 - 0
Атлетико
Матч окончен
Агехова   Гюль
78’
Пепе Акино   Намасо
77’
74’
Белаид   Монсеррате
Вейга   Мора де Карвалью
67’
Н. Перес   Зе Педру
67’
Кошта   Эуштакиу
67’
Сайнс   Виллиам Гомес
67’
Фрохольдт   Груйич
66’
Беднарек   Сануси
52’
Мартим   Прпич
52’
47’
Гризманн
46’
Ле Норман   Пубиль
46’
Облак   Муссо
46’
Коке   Сейду
46’
Льоренте   Молина
46’
Галлахер   Кардозо
46’
Симеоне   Мартин
46’
Руджери   Галан
46’
Серлот   Белаид
46’
Лангле   Ганцко
46’
Алекс Баэна   Альмада
46’
Альварес   Гризманн
2тайм
Перерыв
  Фрохольдт
45’
+1’
44’
Альварес
Порту
Диогу Кошта, Мартим, Беднарек, Н. Перес, Кошта, Вейга, Варела, Фрохольдт, Сайнс, Агехова, Пепе Акино
Запасные: Сайнс, Агехова, Фернандеш, Пепе Акино, Кошта, Беднарек, Вейга, Фрохольдт, Клаудиу Рамуш, Тейшейра, Мартим, Жоау Кошта, Моура, Хайме, Н. Перес, Вашку Соуза, Перес
1тайм
Атлетико:
Облак, Лангле, Ле Норман, Руджери, Льоренте, Алекс Баэна, Галлахер, Коке, Симеоне, Альварес, Серлот
Запасные: Алекс Баэна, Симеоне, Альварес, Серлот, Эскивель, Облак, Коке, Белаид, Льоренте, Ле Норман, Галлахер, Хисмера, Лангле, Костис, Руджери
Подробнее

Атланта, США

«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Бруну (19, с пенальти), 1:1 – Ндиай (40), 2:1 – Маунт (69), 2:2 – Хевен (75, автогол).

«Манчестер Юнайтед»: Байындыр, Йоро (Магуайр, 57), де Лигт (Фредриксон, 88), Шоу, Диалло, Угарте, Майну (Маунт, 57), Далот, Бруну, Кунья (Хейлунд, 72), Мбемо (Доргу, 45).

«Эвертон» (стартовый состав): Пикфорд, Кин, Тарковски, О’Брайен, Миколенко, Гарнер, Гуйе, Алькарас, Ироэгбунам, Бету, Ндиай.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
