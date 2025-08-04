  • Спортс
  • Сергей Семак: «Зенит» транжирил много голевых моментов, а ЦСКА свои хорошо использовал. По количеству ударов, по контролю, по многим компонентам – нормально, но нужно забивать»
23

Сергей Семак: «Зенит» транжирил много голевых моментов, а ЦСКА свои хорошо использовал. По количеству ударов, по контролю, по многим компонентам – нормально, но нужно забивать»

Сергей Семак посетовал на слабую реализацию моментов в матче с ЦСКА (1:1).

«К сожалению, не смогли дома победить, порадовать себя и наших болельщиков. По игре думаю, что, к сожалению для нас, те моменты, которые были у армейцев, они достаточно хорошо использовали, а мы, в свою очередь, много транжирили голевых моментов.

В первом тайме, на мой взгляд, нам в атаке не хватило количества игроков, которые шли бы в завершение. Флангами вскрывали неплохо, но последнюю передачу отдать – здесь у нас были определенные проблемы, не так активно шли на завершение, как нам хотелось бы. Перестроились во втором тайме, моментов стало больше, но, к сожалению, как я уже сказал, с реализацией у нас пока не так, как нам хотелось бы.

Даже по той же статистике, по количеству ударов, по контролю, по многим компонентам – нормально. Но самый главный компонент – это количество очков в турнирной таблице. Нужно забивать и, конечно же, реализовывать те моменты, которые есть. А их было сегодня очень много», – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoСергей Семак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
