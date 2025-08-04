Дзюба забил «Спартаку» 9 мячей в чемпионате. Только у Кержакова голов больше – 13
Лишь Александр Кержаков забивал «Спартаку» в РПЛ чаще Артема Дзюбы.
Форвард «Акрона» реализовал пенальти в конце игры 3-го тура Мир РПЛ и принес своей команде ничью – 1:1.
В общей сложности на счету нападающего 9 голов в ворота «Спартака» в матчах чемпионата. В составе «Зенита», «Локомотива» и нынешней команды он встречался с красно-белыми 19 раз.
По 9 голов москвичам в лиге также забили Кристиан Нобоа (в 26 матчах) и Игорь Семшов (в 30).
Чаще всех отличиться удавалось Александру Кержакову – 26 игр, 13 мячей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
