Слишкович о 2:3 с «Балтикой»: «Оренбург» не заслужил поражения – это не первый раз, это нужно решать. Не сделаем это – должны снимать трусы и разрешить, чтобы по нам били»

Владимир Слишкович оценил поражение «Оренбурга» от «Балтики»(2:3) в 3-м туре РПЛ.

— Обе команды подарили настоящий праздник для болельщиков. Какие моменты считаете ключевыми? Возможно, пенальти, который пришлось перебить? Как его прокомментируете? Что больше всего расстроило?

— Меня ничего не расстроило, мы дали бой, мы не заслужили проиграть. Остальные вещи не буду комментировать.

Я не расстроен, но думаю, что нужно защищать футбол, играть в футбол. Не заслужили поражения, это не первый раз, и это нужно решать, потому если не сделаем это, то должны снимать трусы и разрешить, чтобы по нам били, — сказал тренер «Оренбурга ».