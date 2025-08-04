«Арсеналу» интересен защитник «Ренна» Жаке. Француза могут подписать этим летом или следующим
«Арсенал» следит за Жереми Жаке из «Ренна».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «канониры» связались с французским клубом, чтобы выразить свой интерес к 20-летнему центральному защитнику.
Жаке недавно продлил контракт с «Ренном» до 2029 года. Француз рассматривается «Арсеналом» как возможный вариант на случай уходов в этом месяце или потенциально – на 2026 год.
Во второй половине прошлого сезона Жаке провел 11 матчей в Лиге 1, отметившись результативной передачей. Первую половину игрок провел в «Клермоне» на правах аренды, выступая в Лиге 2. Подробная статистика защитника – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
