«Диас не игрок мирового класса. Три года назад «Бавария» провалилась с Мане, как и почти со всеми левыми вингерами в истории клуба». Колумнист Sport Bild о переходе за 75 млн евро

Колумнист Sport Bild раскритиковал переход Луиса Диаса в «Баварию».

Трансфер вингера «Ливерпуля» обошелся мюнхенцам в 75 млн евро с учетом бонусов.

«Диаса радушно встретили в Мюнхене, как и любого другого легионера, который умеет играть в футбол, а Луис умеет, пусть и забил 17 голов в прошлом сезоне, но он забуксовал, застоялся и он не игрок мирового класса.

Почему же «Бавария » покупает дорогостоящего левого вингера, как это было три года назад с Садьо Мане , тоже из «Ливерпуля », который оказался таким же провальным трансфером, как и почти все левые вингеры в истории клуба?» – написал Раймонд Хинко.