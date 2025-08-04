  • Спортс
  «Диас не игрок мирового класса. Три года назад «Бавария» провалилась с Мане, как и почти со всеми левыми вингерами в истории клуба». Колумнист Sport Bild о переходе за 75 млн евро
51

«Диас не игрок мирового класса. Три года назад «Бавария» провалилась с Мане, как и почти со всеми левыми вингерами в истории клуба». Колумнист Sport Bild о переходе за 75 млн евро

Колумнист Sport Bild раскритиковал переход Луиса Диаса в «Баварию».

Трансфер вингера «Ливерпуля» обошелся мюнхенцам в 75 млн евро с учетом бонусов.

«Диаса радушно встретили в Мюнхене, как и любого другого легионера, который умеет играть в футбол, а Луис умеет, пусть и забил 17 голов в прошлом сезоне, но он забуксовал, застоялся и он не игрок мирового класса.

Почему же «Бавария» покупает дорогостоящего левого вингера, как это было три года назад с Садьо Мане, тоже из «Ливерпуля», который оказался таким же провальным трансфером, как и почти все левые вингеры в истории клуба?» – написал Раймонд Хинко.

