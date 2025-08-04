«Диас не игрок мирового класса. Три года назад «Бавария» провалилась с Мане, как и почти со всеми левыми вингерами в истории клуба». Колумнист Sport Bild о переходе за 75 млн евро
Колумнист Sport Bild раскритиковал переход Луиса Диаса в «Баварию».
Трансфер вингера «Ливерпуля» обошелся мюнхенцам в 75 млн евро с учетом бонусов.
«Диаса радушно встретили в Мюнхене, как и любого другого легионера, который умеет играть в футбол, а Луис умеет, пусть и забил 17 голов в прошлом сезоне, но он забуксовал, застоялся и он не игрок мирового класса.
Почему же «Бавария» покупает дорогостоящего левого вингера, как это было три года назад с Садьо Мане, тоже из «Ливерпуля», который оказался таким же провальным трансфером, как и почти все левые вингеры в истории клуба?» – написал Раймонд Хинко.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport Bild
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости