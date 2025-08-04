Терри о незабитом пенальти в финале ЛЧ в Москве: «До сих пор просыпаюсь с мыслью о промахе, он стоит перед глазами. Завоеванные трофеи значат много, но упущенные могут преследовать тебя»

Джон Терри вспомнил, как поскользнулся во время серии пенальти в финале ЛЧ.

Защитник «Челси» не реализовал одиннадцатиметровый в решающей игре Лиги чемпионов-2007/08, хотя мог принести своей команде победу над «Манчестер Юнайтед ».

«Этот трофей сложнее всего завоевать, и выход в финал значил для всех очень много.

Играть в финале Лиги чемпионов против представителя своей страны было странно, но это была отличная команда, матч был тяжелый и изнурительный.

Я не должен был бить в числе первых пяти футболистов, но Дидье Дрогба получил красную карточку.

Я до сих пор думаю об этом промахе. Я уже не так часто, как раньше, но все же просыпаюсь с мыслью об этом. Этот момент стоит у меня перед глазами.

Когда оглядываешься на свою карьеру, трофеи значат очень много, но те награды, которые ты упустил, могут преследовать тебя, и я никогда не забуду этот случай. Не думаю, что когда-нибудь смогу просто двигаться дальше.

Тогда меня это просто сломило. Я так благодарен, что мы выиграли ЛЧ в 2012 году. Это очень помогает мне», – сказал экс-защитник «Челси ».