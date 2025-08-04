Сарвели интересен «Сочи» и «Торпедо». Черно-белые ведут переговоры с агентом форварда «Локо»

Форвард «Локомотива» Владислав Сарвели может сменить клуб.

Переговоры с агентом 27-летнего игрока ведет «Торпедо », сообщает «Чемпионат».

Также Сарвели интересуется «Сочи », за который нападающий уже выступал в сезоне-2022/23. Его контракт с «Локо » рассчитан до июня 2026 года.

В прошлом сезоне в 33 матчах во всех турнирах на счету Сарвели 3 гола и 5 ассистов. В текущем сезоне футболист провел один матч – в Фонбет Кубке России.