«Балтика» повторила рекордный старт для новичка РПЛ – 7 очков в 3 турах
«Балтика» повторила рекордный старт для новичка РПЛ в первых трех турах.
Калининградцы под руководством тренера Андрея Талалаева набрали 7 очков, победив «Оренбург» (3:2), «Спартак» (3:0) и сыграв вничью с «Динамо» (1:1).
Ранее 7 очков в первых трех турах РПЛ набирали «Нижний Новгород» (в сезоне-2021/22), «Сокол» (2001), «Сатурн» (1999) и «Зенит» (1996).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости