«Балтика» повторила рекордный старт для новичка РПЛ – 7 очков в 3 турах

«Балтика » повторила рекордный старт для новичка РПЛ в первых трех турах.

Калининградцы под руководством тренера Андрея Талалаева набрали 7 очков, победив «Оренбург» (3:2), «Спартак» (3:0) и сыграв вничью с «Динамо» (1:1).

Ранее 7 очков в первых трех турах РПЛ набирали «Нижний Новгород» (в сезоне-2021/22), «Сокол » (2001), «Сатурн» (1999) и «Зенит » (1996).