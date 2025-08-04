Аморим про общение с Рэтклиффом: «Когда нужно что-то сказать, говорю прямо, без обиняков. Думаю, ему это очень нравится»

Рубен Аморим рассказал об общении с совладельцем «МЮ» Джимом Рэтклиффом.

«Мы разговариваем по телефону, он отправляет смски, гифки. Шутка. С Джимом очень легко общаться. Если знаешь свое дело, умеешь объяснять свои решения – все будет нормально.

Знаю, что он владелец клуба, и я знаю свое место. Но когда мне нужно что-то сказать, я говорю прямо, без обиняков. Думаю, ему это очень нравится», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед ».