Хавбек «Сочи» Макарчук про 0:7 на старте РПЛ: «Проблемы были, но они не системные. Надо добавить характера, и все будет хорошо»

Артем Макарчук оценил разгромные поражения «Сочи» на старте сезона РПЛ.

— С чем связываете слабые результаты «Сочи» на старте сезона?

— Сказать сложно. Если брать первую игру с «Локомотивом» (0:3), то в целом мы неплохо играли. Большую часть времени был ничейный матч, но в последние семь минут мы подвели сами себя. Потеряли концентрацию. А в РПЛ если теряешь концентрацию, то вот и все — вот тебе сразу забивают гол. Так и возникли три гола за семь минут.

— Есть повод для паники?

— Проблемы в первых матчах были, но они не системные. Они в большей степени связаны с нашей самоотдачей, потерей концентрации и нашими ошибками. Это касается концовки матча с «Локомотивом» и почти всей игры с «Акроном» (0:4). В кубковой игре с «Динамо» (2:3) было уже получше. Если у нас будет такая же самоотдача, как в этом матче, плюс мы добавим в игровых взаимодействиях, то все у нас будет хорошо.

— Я спросил про панику во многом из-за того, что первые два матча чемпионата проиграны с разгромными счетами и это трудно списать на какие-то случайности.

— То, как мы играли с «Акроном» — непозволительно. Тем более в РПЛ. Тут нет никаких оправданий. И мне нечего сказать. Мы к этой игре подошли без характера, если можно сказать.

— Есть трудности со взаимопониманием с новичками «Сочи», большинство которых пришли в клуб уже по ходу подготовительных сборов?

— Никаких проблем со взаимопониманием нет. К нам ведь пришли футбольные люди. Просто надо добавить характера. И, думаю, все будет хорошо у нас, – сказал хавбек «Сочи ».