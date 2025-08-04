«Интер Майами» сообщил о «легкой травме» Месси. Форвард повредил заднюю поверхность бедра
«Интер Майами» подтвердил, что Лионель Месси избежал серьезной травмы.
Форвард флоридцев был заменен в начале матча 2-го тура Кубка лиг с «Некаксой» (2:2, 5:4 по пен.) из-за повреждения задней поверхности бедра.
«Результаты обследования подтвердили легкое повреждение мышц правой ноги. Возвращение в строй будет зависеть от клинического состояния и эффективности лечения», — говорится в сообщении клуба.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Интер Майами»
