Семак считает, что Вендел «на 200% лучше» тех, у кого меньше игрового времени: «Он игрок «Зенита», а дальше посмотрим»
Тренер петербургского клуба высказался после матча РПЛ с ЦСКА (1:1), в котором хавбек провел 84 минуты после пропуска первых двух туров.
— Вы еще раз процитировали то, что сказали на предматчевой пресс-конференции, что играть должны те, кто сильнее. На ваш взгляд, Вендел действительно сильнее остальных — тех, кто получил меньше игрового времени, чем он?
— Для меня — сто процентов.
— На сто процентов?
— На двести!
— Вы рассчитываете на него как на игрока «Зенита» в нынешнем сезоне, или это показ товара лицом перед тем, как найти выгодный вариант трудоустройства?
— Он игрок «Зенита», и мы живем в тех реалиях, которые сейчас есть. На сегодняшний день никаких конкретных предложений нет, он наш игрок, пока остается. А дальше посмотрим, – сказал Семак.