Семак считает, что Вендел «на 200% лучше» тех, у кого меньше игрового времени: «Он игрок «Зенита», а дальше посмотрим»

Сергей Семак назвал Вендела игроком основы «Зенита».

Тренер петербургского клуба высказался после матча РПЛ с ЦСКА (1:1), в котором хавбек провел 84 минуты после пропуска первых двух туров.

— Вы еще раз процитировали то, что сказали на предматчевой пресс-конференции, что играть должны те, кто сильнее. На ваш взгляд, Вендел действительно сильнее остальных — тех, кто получил меньше игрового времени, чем он?

— Для меня — сто процентов.

— На сто процентов?

— На двести!

— Вы рассчитываете на него как на игрока «Зенита» в нынешнем сезоне, или это показ товара лицом перед тем, как найти выгодный вариант трудоустройства?

— Он игрок «Зенита », и мы живем в тех реалиях, которые сейчас есть. На сегодняшний день никаких конкретных предложений нет, он наш игрок, пока остается. А дальше посмотрим, – сказал Семак .