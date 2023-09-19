Эрмосо не вызвали в женскую сборную Испании, чтобы «защитить ее». Дженнифер заявила, что RFEF пытается разделить футболисток и манипулировать ими

Теги Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Дженнифер Эрмосо не вызвана в женскую сборную Испании.

Напомним, ранее Луис Рубиалес, будучи президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловал футболистку сборной Испании Эрмосо после победы на ЧМ-2023. Он подвергся массовой критике и вскоре подал в отставку. 

Новый главный тренер испанской команды Монсеррат Томе не вызвала Эрмосо на сбор, объяснив это желанием защитить футболистку. 

Дженнифер опубликовала заявление по этому вопросу.

«Защитить меня от чего?

Мы неделями, месяцами искали ту защиту, которую не смогли найти от самой RFEF. Те же самые люди, которые просят нас о доверии, опубликовали список игроков, которые просили, чтобы их НЕ вызывали.

Игрокам совершенно ясно, что это еще одна стратегия разделения и манипулирования, направленная на то, чтобы запугивать и угрожать нам юридическими последствиями и экономическими санкциями. Еще одно неоспоримое доказательство того, что на сегодняшний день ничего не изменилось, и которое подтверждает причину нашей борьбы.

Я хочу выразить свою полную поддержку моим коллегам, которые сегодня были удивлены и вынуждены отреагировать на еще одну неприятную ситуацию, вызванную людьми, которые сегодня продолжают принимать решения в RFEF.

Я также хотела бы кое-что прояснить. Сегодня они пытались утверждать, что обстановка будет безопасной для моих коллег, хотя на той же пресс-конференции было объявлено, что они не вызвали меня, чтобы защитить. Защитить от кого или чего?» – написала Эрмосо. 

Испанские футболистки повторно отказались приезжать в сборную. Их вызвали, несмотря на бойкот

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21 комментарий

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red hikkikomori
Подскажите , так они в итоге хотят или не хотят играть в сборной? А то вроде отказались, а как не вызвали - теперь одна хочет?
Бабий бунт - бессмысленный и беспощадный)
+33
-2
+31
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Al Al
Да когда ж это уже закончится. Уже даже раздражать начинает.
+16
-1
+15
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sema mixajlov
Ответ red hikkikomori
Подскажите , так они в итоге хотят или не хотят играть в сборной? А то вроде отказались, а как не вызвали - теперь одна хочет? Бабий бунт - бессмысленный и беспощадный)
Это жесть, такой бред устроили из-за поцелуя, ПОЦЕЛУЯ, на стадионе под тысячью камер, а преподносят будто он ее и всю сборную изнасиловал. И после сотни реплик про борьбу, только кто с кем борется никому не ясно
+14
0
+14
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Николай Козлов
Мне все менее понятно, что они вообще хотят?

Кажется уже идет какой то скандал ради скандала.
+6
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+6
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Артем Русанов
Как будто кто то специально пытается развалить женский испанский футбол изнутри 🤔
+4
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+4
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Штаны Габора Кирая
Ну правильно, зачем вообще Марио Эрмосо в женскую сборную вызывать? Он же мужик.
+4
0
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arisstopane
интриги и манипуляции - это игра обоюдоострая)
+3
0
+3
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Eden Hazard
От чего защитить? Она что, думает что на трибунах будут все как Тебас, который ляпнул что случай с ней хуже чем 11 сентября, и за "её борьбу" стоячие овации будут?
+3
0
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zer
чисто латиноамериканский сериал
+2
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Born is the King
Посади Эрмосо за стол, а она ноги на стол ©
+2
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Джанлука Нальюка
Надоела эта сага. Рубалеса убрали, все высказались. Девочки , пора играть в футбол
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Клирик
Её борьба...
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Мукунку хороший
Приравняли в правах.?) расхлёбывайте))
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Aleksandr Alferov
Обычно спортсмены стремятся попасть в сборную, это престиж и придаст популярности. А вот от таких звёзд, которые и считают себя мега звёздами и пытаются там что-то качать избавляться от таких нужно, только коллектив разлагать и позорить свою страну.
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reteka
Их надо дисквалифицировать, в том числе на клубном уровне. Именно так поступают в нормальных федерациях за беспричинное игнорирование национальной сборной.
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JohnnyMulka
Я хз что хуже
Вот этот ЭрмосоГейт или высказывания наших депутатов про футбол
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justbored
В пьесе "Суровое испытание" ярко изображается как салемские девицы в коллективную одержимость впадали. Те же вайбы.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ arisstopane
интриги и манипуляции - это игра обоюдоострая)
В новом сериале "Игра Футболов"
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-2
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