Эрмосо не вызвали в женскую сборную Испании, чтобы «защитить ее». Дженнифер заявила, что RFEF пытается разделить футболисток и манипулировать ими

Дженнифер Эрмосо не вызвана в женскую сборную Испании.

Напомним, ранее Луис Рубиалес, будучи президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловал футболистку сборной Испании Эрмосо после победы на ЧМ-2023. Он подвергся массовой критике и вскоре подал в отставку.

Новый главный тренер испанской команды Монсеррат Томе не вызвала Эрмосо на сбор, объяснив это желанием защитить футболистку.

опубликовала заявление по этому вопросу.

«Защитить меня от чего?

Мы неделями, месяцами искали ту защиту, которую не смогли найти от самой RFEF. Те же самые люди, которые просят нас о доверии, опубликовали список игроков, которые просили, чтобы их НЕ вызывали.

Игрокам совершенно ясно, что это еще одна стратегия разделения и манипулирования, направленная на то, чтобы запугивать и угрожать нам юридическими последствиями и экономическими санкциями. Еще одно неоспоримое доказательство того, что на сегодняшний день ничего не изменилось, и которое подтверждает причину нашей борьбы.

Я хочу выразить свою полную поддержку моим коллегам, которые сегодня были удивлены и вынуждены отреагировать на еще одну неприятную ситуацию, вызванную людьми, которые сегодня продолжают принимать решения в RFEF.

Я также хотела бы кое-что прояснить. Сегодня они пытались утверждать, что обстановка будет безопасной для моих коллег, хотя на той же пресс-конференции было объявлено, что они не вызвали меня, чтобы защитить. Защитить от кого или чего?» – написала Эрмосо.

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