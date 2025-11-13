  • Спортс
  • Акинфеев о любимом фильме: «Морозко» – стабильно первое место. Я прожил в СССР всего четыре года, но почему-то тянет туда. Люблю все классические картины, от «Афони» до «Ивана Васильевича»
Акинфеев о любимом фильме: «Морозко» – стабильно первое место. Я прожил в СССР всего четыре года, но почему-то тянет туда. Люблю все классические картины, от «Афони» до «Ивана Васильевича»

Игорь Акинфеев: «Морозко» – стабильно первое место в моем топе фильмов.

Игорь Акинфеев рассказал о любимых фильмах. 

«Мой рейтинг любимых фильмов? Если из детских воспоминаний, то всегда в приоритете советский фильм «Морозко». Это стабильно первое место в моем топе. Очень люблю эту картину.

Может быть, я и прожил в Советском Союзе всего четыре года, но почему-то меня тянет туда. Все новогодние, все классические [картины], начиная с «Афони» и заканчивая «Иван Васильевич меняет профессию», я люблю пересматривать», – сказал вратарь ЦСКА

