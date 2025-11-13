Ташуев о сборной: «Видно, что у игроков не горят глаза, товарищеские матчи приелись. Уже и соперники к нам приезжают играть не в полную силу»

Сергей Ташуев: товарищеские матчи уже приелись игрокам сборной России.

Сергей Ташуев считает, что футболистов сборной России слабо мотивируют товарищеские матчи.

В среду национальная команда сыграла вничью со сборной Перу (1:1).

«От сборной двоякое впечатление. Понимаем, что товарищеские матчи уже приелись футболистам, это однозначно. Уже и к нам сборные приезжают играть не в полную силу, и мы выходим составами не самыми сильными. Хочется видеть, что у сборной есть первый и второй состав, а у нас все время смешанные составы по блокам, по игровому времени. Дают время то одним, то другим, потому что матчи неофициальные.



Это данность в контрольных матчах. Сейчас футболисты выходят играть для болельщиков и видно, что у них не горят глаза. И это нормально. Как бы ты ни хотел, ты понимаешь, что это товарищеские матчи. Но такая сегодня ситуация, ничего с этим не сделаешь, – сказал бывший главный тренер «Факела».