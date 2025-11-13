Роналду – журналисту на вопрос о 1000-м голе в финале ЧМ: «Вы пересмотрели фильмов, это слишком идеально. Я бы закончил карьеру на высокой ноте»

Криштиану Роналду спросили про идеальный сценарий ЧМ.

Криштиану Роналду с юмором воспринял вопрос о 1000-м голе за карьеру.

Журналист попросил португальца представить сценарий, в котором он забивает тысячный гол в финале чемпионата мира и становится чемпионом.

«Вы, похоже, пересмотрели фильмов (смеется), это было бы слишком идеально. Возвращаясь к реальности, все то, о чем вы сказали, конечно, меня радует. Сборная не зависит только от одного игрока, но это интересные и хорошие показатели.

Что касается данных по чемпионату мира – я уже все сказал и не хочу повторяться, забивать голы всегда приятно. Я хочу сыграть на следующем чемпионате мира, иначе меня бы здесь не было. Если бы эти цифры и этот «фильм» стали реальностью – я бы закончил карьеру на высокой ноте, если бы нужно было», – сказал нападающий «Аль-Насра ».

На данный момент на счету Роналду 953 гола за карьеру.